فساد المقالع والكسارات

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علمت «الجمهورية» انّ نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، وفي اطار المعركة التي يخوضونها لمكافحة الفساد، أعدّوا ملفاً جديداً وصفوه بأنه حسّاس، سيعلنون عنه في مؤتمر صحافي يُعقد في مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وهذا الملف يتعلّق بالمقالع والكسارات والمرامل، حيث تبيّن في ضوء ما استُجمع من معلومات، انّ قيمة الاموال المهدورة والمسروقة فيه تبلغ 3 مليارات من الدولارات. حيث انّ هناك ما بين 1100 و 1300 من المواقع المخالفة التي تعمل خارج القانون.

وفي المعلومات ايضاً، انّ كتلة «الوفاء للمقاومة» طلبت عبر نوابها الأعضاء في لجنة المال والموازنة تجميد المادة القانونية المتعلقة بالمقالع والكسارات الواردة في مشروع الموازنة، خصوصاً انّ ما تنصّ عليه المادة من فرض ضرائب ورسوم، انما يطاول فقط المقالع والكسارات المرخّصة وعددها زهيد جداً، ولا يطاول المقالع والكسارات المخالفة التي تهدر المال العام فضلاً عن تشويهها للطبيعة.

وستعلن الكتلة في المؤتمر الصحافي الخرائط والرسومات التي تُظهر مواقع هذه المقالع والكسارات وستتم إحالتها الى القضاء المختص.