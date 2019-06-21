عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2019

البناء: إيران تسقط طائرة تجسس أميركية عملاقة بصاروخ نوعيّ مفاجئ... وتؤكد انتهاكها أجواءها
ترامب يخشى ملاقاة طهران على حافة الهاوية: قد يكون خطأ بشريّا!
جنبلاط يصعّد... وتعميم بلدية الحدث يتفاعل... ومخاوف نيابيّة من تراجع المصارف
اللواء: إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات... والإستقرار على عفريت الحرب!
الأخبار: حيرة ترامب
تعيين نواب سلامة: الأولويات أميركية؟
ملامح التسوية المالية تظهر: خذوا قطع حساب 2017 وانسوا الباقي!
النهار: لا تعيينات "بالجملة" فهل تأتي الصفقة "بالمفرَّق"؟
الديار: جنبلاط يعلن معارضته لميثاق ثنائي ويعتبره لا علاقة له بالميثاق الوطني
في فلسطين ولبنان صفقة قرن : هناك صهر وهنا صهر يعبثان بالأخضر واليابس
الجمهورية: مناورات إسرائيلية تحاكي الحرب
the daily star: Trump: Iran may have shot down drone by mistake
l'orient le jour: Geagea passe à l’acte