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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2019

21
JUNE
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 البناء: إيران تسقط طائرة تجسس أميركية عملاقة بصاروخ نوعيّ مفاجئ... وتؤكد انتهاكها أجواءها 

ترامب يخشى ملاقاة طهران على حافة الهاوية: قد يكون خطأ بشريّا!
جنبلاط يصعّد... وتعميم بلدية الحدث يتفاعل... ومخاوف نيابيّة من تراجع المصارف

 

 


اللواء: إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات... والإستقرار على عفريت الحرب!

 

 


الأخبار: حيرة ترامب
تعيين نواب سلامة: الأولويات أميركية؟
ملامح التسوية المالية تظهر: خذوا قطع حساب 2017 وانسوا الباقي!

 

 

النهار: لا تعيينات "بالجملة" فهل تأتي الصفقة "بالمفرَّق"؟

 

 


الديار: جنبلاط يعلن معارضته لميثاق ثنائي ويعتبره لا علاقة له بالميثاق الوطني
في فلسطين ولبنان صفقة قرن : هناك صهر وهنا صهر يعبثان بالأخضر واليابس

 

 


الجمهورية: مناورات إسرائيلية تحاكي الحرب

 

 


the daily star: Trump: Iran may have shot down drone by mistake

 

 

l'orient le jour: Geagea passe à l’acte

 

 

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