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أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 حزيران 2019

21
JUNE
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال صحافيون مقيمون في عواصم خليجية إنّ حالة من الهلع تعيشها الأوساط الحاكمة في بلدان الخليج بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأميركية العملاقة، وإنهم لا يكادون يتمنّون رداً أميركياً حتى يخشون أن تتحوّل بلادهم واقتصاداتها إلى وقود لحرب مدمّرة، أو يتمنون التهدئة حتى يخشون أن تنتهي بصفقة أميركية إيرانية على حساب حكومات الخليج، ونقل الصحافيون عن زملائهم المحليين تفاديهم نشر تعليقات ومقالات حول الأحداث والاكتفاء بنشر الأخبار في وسائل الإعلام التي يعملون فيها أو على صفحاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي…!

 

 


الأخبار: علم وخبر

عيتاني تراجع عن «تخليد» سلامة؟

فجأة خفتت حماسة رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لإطلاق اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على شارع رئيسي في بيروت. عيتاني كان قد بدأ حملة بين أعضاء المجلس البلدي لتكريم سلامة بإطلاق اسمه على شارع المصارف في بيروت أو أحد الشوارع الرئيسية في الواجهة البحرية. وبالفعل طرح الأمر في جلسة لجنة التخطيط والأشغال في البلدية في جلستها التي انعقدت في ٤ آذار الماضي. لكن، لأسباب غير معروفة، لم يعاود عيتاني طرح الاقتراح على جدول أعمال المجلس البلدي.

 

انتخابات قواتية متعثرة

تجري القوات اللبنانية انتخابات شاملة في كل بلدات قضاء بعبدا لتبديل منسقيها. إلا أن العملية لا تسير بسلاسة حتى اليوم، وقد ارتدّت سلباً على حزبيي البلدات. فبدل أن تجمعهم الانتخابات فرّقتهم، ولا سيما أن قيادة القوات وضعت شرطاً رئيسياً لقبول منسّق جديد، وهو ألا يكون قد شغل المنصب قبلاً. لذلك جُمدت العملية في مختلف البلدات الى حين توصل القيادة الى حل يمنع انقسام خلاياها الحزبية.

 

 


اللواء: أسرار

غمز
سباق بين حزبين معنيين بالانتخابات النيابية في الشوف إلى التقارب مع الحزب التقدمي الاشتراكي.


همس
وصفت مصادر قواتية موقف مرجع مسؤول من الالتزام بآلية التعيينات بأنه لا يزال غير واضح.


لغز
تعمد إحدى الوزارات المعنية إلى إجراء مسح ميداني للتحقق من مدى جدّية عدد من الجمعيات.

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