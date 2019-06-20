سورية تسلّم النائب طلال أرسلان عنصري أمن الدولة المحتجزين لديها

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أنّه وبعد أن أوقف الجيش العربي السوري المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ عنصرين أمنيين لبنانيين تابعين لجهاز أمن الدولة هما ريان علبي وريدان شروف أثناء قيامهما برحلة تسلق في مرتفعات الجبل المحاذية لمدينة راشيا، فوصلا إلى داخل الأراضي السوريّة، قامت مساء اليوم القيادة السوريّة وبعد مبادرة من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، حرصاً منه على العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية، وعلى كرامة وسلامة أهلنا في منطقة وادي التيم خاصة والجبل ولبنان عامّة، بتسليمهما إلى موفد أرسلان. وهما في طريقهما إلى لبنان حيث يصلان في غضون ساعات قليلة.