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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

ثلاث قضايا تشغل المراجع المسؤولة.

الاولى: التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول عودة النازحين الى ديارهم. وفي هذا الإطار فهم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيكلف بمهمة الاتصال بدمشق وربما موسكو في إطار نتائج زيارة الوفد الروسي لبيروت.

الثانية: التعيينات الادارية وملفها الاول يضم ستة وأربعين منصبا يجري التفاهم حولها لتدرس في مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت التي غادرها اليوم الى الإمارات.

الثالثة: إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في المجلس النيابي بتعديلات من لجنة المال على ان تبقى الموازنة في الحدود التي رسمت في مجلس الوزراء وهي سبعة ونصف في المئة.

في غضون ذلك عين على الخط الأزرق في الجنوب والذي خرقته دوريتان من الاحتلال الاسرائيلي في خلال يومين وعين على التطورات العسكرية على الجبهة الاميركية-الايرانية خصوصا في مضيق هرمز.

وقد أسقط الحرس الثوري طائرة أميركية مسيرة من دون طيار.

الرئيس الاميركي غرد عبر تويتر قائلا: إيران ارتكبت خطأ كبيرا وبوتين اعتبر ان اي عمل عسكري اميركي ضد ايران سيكون كارثة على الشرق الاوسط فيما ماكرون يجري اتصالات مع العواصم المعنية لخفض التوتر في الخليج.

ومنذ بعض الوقت اعلن البنتاغون ان الطائرة الاميركية المسيرة لم تنتهك الاجواء الايرانية بينما قال ظريف سنحيل العدوان الاميركي الى الامم المتحدة ونفضح اكاذيب الولايات المتحدة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

مرة أخرى العين على الجغرافيا الخليجية. وهذه المرة من باب إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أميركية متطورة.

الإيرانيون أكدوا أن الطائرة التي تستطيع التحليق اثنتين وثلاثين ساعة متواصلة وتصوير منطقة شعاعها مئة ألف كيلومتر مربع أسقطت في المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.

أما الأميركيون فقالوا ان العملية حصلت في أجواء مضيق هرمز على بعد سبعة عشر كيلومترا من الحدود الإيرانية.

وعلى الخط تحذير روسي متقدم حيث أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن استخدام واشنطن للقوة ضد طهران سيؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط معتبرا أن العقوبات الأميركية غير مبررة.

في لبنان عاد أساتذة وطلاب الجامعة الوطنية إلى قاعات صفوفهم بعد إضراب استمر نحو شهرين في خطوة من شأنها إنقاذ العام الدراسي.

على المستوى النيابي تنكب لجنة المال على متابعة درس مشروع الموازنة وعلى هامش عملها أعلن رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان ان الديوان أنجز تدقيق قطع الحساب لعام 2017 مؤكدا ألا إمكانات بشرية لديه لإنهاء التدقيق في قطوعات السنوات الأخرى ضمن المهلة المحددة.

في موازاة الحراك في المجلس النيابي يبدو ثمة بطء في عمل الحكومة توقف عنده الرئيس نبيه بري الذي قال ان طريقة السلحفاة لا تجدي نفعا ولا جدوى منها.

ملف التعيينات من جهته يبدو قطاره مهيئا للإقلاع في مشوار ليس سهلا.

هذا الملف يجب أن يوضع على النار قال الرئيس بري الذي أشار إلى أنه بادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري وذلك من أجل التسريع في ملف التعيينات مؤكدا أنه مع اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة في هذا التعيين.

على ضفاف التعيينات المنتظرة حملة جنبلاطية متواصلة على الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

زعيم الحزب الاشتراكي قال اليوم إن ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني.

وأضاف: أحدهم شعاره الإلغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن والآخر شعاره البقاء بأي ثمن.

وفي شأن متصل رسالة وجهها سمير جعجع إلى رئيس الجمهورية وحملها إلى بعبدا منسق القوات لشؤون (أوعا خيك) ملحم رياشي.

في الانشغالات اليوم متابعة لتداعيات قرار بلدية الحدت منع تأجير المسلمين تحت شعار عدم إحداث تغيير ديمغرافي.

البارز على هذا الخط موقف وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي اعتبرت ان هذا القرار غير دستوري ومرفوض.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في موضوع الموازنة، الجوهر إطلاق إصلاح بنيوي، ووضع لبنان على سكة الاقتصاد المنتج أكثر منه الريعي. أما القشور، فشائعات حول استهداف الجيش والنيل من حقوق العسكريين المتقاعدين، والقضاة، واساتذة الجامعة اللبنانية، والانقضاض على ذوي الدخل المحدود على مساحة الوطن.

في موضوع النازحين، الجوهر تحقيق عودة آمنة كريمة، تصب في مصلحة الشعبين. أما القشور، فحملات لها أول وليس لها آخر، عنوانها الابرز:العنصرية، ومن عناوينها الفرعية: تسخيف خطر التوطين، والاستخفاف بالآثار الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لوجود مليوني نازح سوري تقريبا على أرض لبنان، ومن دون أفق زمني للعودة، إلى جانب مئات آلاف الفلسطينيين.

في موضوع الميثاق، الجوهر تكريس التوازن، وبلوغ الشراكة، وتثبيت المساواة بين جميع اللبنانيين، جماعات وأفرادا، في الحقوق والواجبات. أما القشور، فاتهامات بالطائفية والمذهبية، وبالعودة إلى إحياء زمن مضى، لم يكن المتهمون به أصلا من نتاجه السياسي.

مهملين للجوهر، ومتمسكين بالقشور. هكذا يشاء البعض للبنانيين أن يبقوا. وإلى مواضيع الموازنة والنازحين والميثاق، أضيفت اليوم بلدية الحدت.

هناك، الحفاظ على التنوع، والدفاع عن العيش المشترك، وحفط السلم الأهلي بالفعل والقول معا، هو الجوهر... تحقيقا لهدف وطني لا فئوي، وبتفاهم اكيد بين جميع المكونات والاحزاب منذ عام 2010. أما القشور، فتغريدات سطحية، وتعليقات فارغة. والنتيجة الوحيدة: ملهاة جديدة للبنانيين، ستنضم عاجلا أم آجلا الى سجل حافل من المواضيع التي تطرح في سوق التداول السياسي والإعلامي وعبر مواقع التواصل، ثم لا تلبث أن توضع جانبا إلى حين، في انتظار بروز حاجة سياسية إلى تصويب معين، أو استهداف ما... والأمثلة على ذلك أكثر بكثير من أن تحصى أو تعد.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

هو ليس حادث اسقاط طائرة تجسس امريكية فحسب، ما جرى فجر اليوم في المياه الاقليمية الايرانية، بل رسالة استراتيجية بعثت بها الجمهورية الاسلامية عبر صواريخ الثالث من خورداد، التي احالت فخر الصناعة الاميركية – اقوى طائراتها بدون طيار التجسسية – الى خردة، ومعها عنتريات دونالد ترامب واوهام حلفائه.

لم يفلح النفي الاميركي بداية في حفظ ماء وجه الادارة المتخبطة، فعاجلها الايراني بالتأكيد ان طائرتهم اسقطت بصواريخ ايرانية الصنع تماما، وداخل مياهه الاقليمية قرب مضيق هرمز.

كعادته مع كل ارباك، ذهب الرئيس التائه الى الترميز والتغريد، فايران ارتكبت خطأ جسيما بحسب دونالد ترامب الذي لجأ الى البنتاغون لمشاورته، لكن لا يجب ان نتهور قالت رئيسة مجلس نوابه نانسي بيلوسي، فالوضع خطير ونحن لا نرغب بالحرب.

اما القول الايراني فجاء عبر قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: إسقاط الطائرة رسالة واضحة، وحدودنا خط أحمر… لا نسعى لحرب مع أي دولة أكد الجنرال الايراني، لكننا سنرد بقوة على أي عدوان .

ومع قوة اولى الرسائل الايرانية الواضحة التي اصابت اهدافها الاستراتيجية، رسالة الى المجتمع الدولي كقوة الحق الايراني، فكانت شكوى رفعتها الخارجية الى مجلس الامن ضد الولايات المتحدة لخرقها المجال الجوي الايراني، مع تحذير لواشنطن من تكرار هذا الخطأ الاستراتيجي.

اما التصريحات العربية وعنترياتهاالاعلامية، فلا مجال لوضعها في حسابات المعادلة التي باتت اصعب بكثير مما توهمه البعض، الرابض على دولاراته ظنا انها قادرة دائما على انقاذه.

لكن السؤال هل يأخذ المغامر الاميركي العالم الى حافة الهاوية؟ ومن يلجم الرئيس التائه الهارب الى الامام؟

وهل يحتمل احد اشتعالا لنار التصعيد التي تطال براميل النفط المهتزة مع كل تطور خطير، وآخرها اليوم زيادة الستة بالمئة؟ وبحسب نظريات النسبة والتناسب السياسية، هل ما نشهده بداية انتكاسة امريكية جديدة في منطقتنا؟

وماذا بعد؟



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

السياسة المحلية هدأت اليوم وسجلت متابعة لنقاشات لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة فيما، مشروع الموازنة لم يغب عن لقاء بيت الوسط بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل مغادرته الى الامارات العربية المتحدة ووزير الدفاع الياس ابو صعب من بوابة موازنة الجيش ليؤكد ابو صعب انه لمس من الرئيس الحريري وقوفه الى جانب كل الأمور المحقة في البلد وانه ليس لديه أي تفرقة بين الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية.

وفي السياسة ايضا حراك القوات اللبنانية تواصل، فبعد الزيارة التي قام بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى بيت الوسط اوفد جعجع الوزير السابق ملحم الرياشي الى بعبدا، ونقل الى رئيس الجمهورية رسالة من رئيس حزب القوات تناولت التطورات والاستحقاقات المقبلة خصوصا ما يتصل بملف التعيينات.

وفي معلومات لتلفزيون المستقبل ان القوات طالبت بعدم تهميش اي طرف على حساب طرف اخر، وان تكون التعيينات بحسب الالية المتبعة التي وضعها الوزير محمد فنيش عندما كان وزيرا لشؤون التنمية الادارية.

واكدت المعلومات ان القوات اللبنانية منفتحة على كل حوار وان القرار يعودالى مجلس الوزراء.

اقليميا، تتزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران مع اعلان الحرس الثوري الإيراني اسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة في مضيق هرمز وفيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران ارتكبت خطأ جسيما جدا" بإسقاط الطائرة الأميركية المسيرة عقد ترامب اجتماعا مع مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية - البنتاغون لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وفي سياق ردود الفعل اكدت المملكة العربية السعودية انها تتشاور مع الحلفاء لتامين الممرات المائية وتبحث في خيارات متعددة أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرأى أن النزاع العسكري الأمريكي الإيراني سيكون كارثة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في عدم حدوث هذه الكارثة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

في لبنان، قد نصل إلى يوم يلغى فيه الأول من نيسان، يوم الكذب، لأن كل أيام السنة كذب وتكاذب.

في لبنان، قد نصل إلى يوم تلغى فيه ليلة البربارة، لأن كل أيام اللبنانيين بربارة لكثرة الأقنعة على الوجوه... والعقول.

في لبنان ينتخب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، ويسمى رئيس الحكومة على أساس مذهبي وطائفي.

في لبنان ينتخب مجلس النواب على أساس مذهبي وطائفي، ويجري اختيار الحكومات على أساس مذهبي وطائفي.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس الدستوري والمجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي وسائر المجالس... كل ذلك على أساس مذهبي وطائفي.

في لبنان يعين السفراء على أساس مذهبي وطائفي ... في لبنان، حتى العطل الرسمية للأعياد الدينية، توزع على أساس مذهبي وطائفي.

في لبنان الوفود التي تسافر إلى الخارج يجري تشكيلها على أساس مذهبي وطائفي.

في لبنان، حتى إذا كان هناك قرار بإصدار طابع بريد تذكاري، يجري الإصدار على أساس مذهبي وطائفي.

في لبنان تؤلف مجالس إدارة محطات التلفزة والإذاعات، بموجب القانون، على أساس مذهبي وطائفي.

وإذا أكملنا العد فقد نصل إلى ما قاله مرة أحد القيادات من أن شتلة التبغ شيعية، والتفاح ماروني، والزيتون أرثوذكسي.

ومع ذلك، وفوق ذلك، وعلى رغم ذلك، يخرج من يقول، وبكل عزة نفس: لا طائفية في لبنان.

بربكم، هلا أوقفتم هذا التكاذب؟ هلا أسقطم الأقنعة الطائفية متجذرة... وجذورها ضاربة عميقا في النصوص وفي النفوس، في القوانين وفي الممارسة، والطائفية هي أم الشرعية للخوف والتخويف... والخوف هو الأب الشرعي لقرارات قد لا تكون وطنية، لكنها قد تكون منطقية بالنسبة إلى من يعتقد أن هناك قرارات تحميه.

تريدون حلا؟ إذهبوا إلى المواطنية، وليكن القانون هو المرجع ولا مرجع سواه، شرط أن يطبق على الجميع من دون استثناء لا على الذين أنتم قادرون على تطبيقه عليه... قانون لا تكون معاييره صيفا وشتاء فوق سقف واحد... أما إذا استمريتم على اعتبار القانون وجهة نظر وغب الطلب، فلستم سوى كذابين ومتكاذبين وأصحاب ألف قناع وقناع.

قرار رئيس بلدية الحدث، ولا نناقش هنا، صوابيته أو عدم صوابيته، ليس سوى نقطة في بحركم الملوث بالتكاذب والطائفية... فبدل أن تعالجوا النقطة عالجوا بحركم الملوث... معالجة البحر تعالج النقطة، لكن معالجة النقطة لا تعالج البحر.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

لا تزال الاجواء التصالحية التي نجمت عن لقاء الحريري باسيل والحريري جعجع تكبر وتتوسع وان بحذر شديد، وبتحفظ من كواهم الحليب اكثر من مرة، فبعد زيارة الرئيس الحريري امس الى البرلمان ومشاركته في اجتماع لجنة المال من على مقاعد النواب فهي طريق السراي تنتفتح امام وزير الدفاع الياس بو صعب حيث اجتمع الى رئيس الحكومة وبحثا في انفتاح موازنة الجيش واشكالية المحكمة العسكرية، ولم تقتصر عمليات التبريد على غسل القلوب الملآنة فقط، بل وفتحت الطريق ولو خجولا بين معراب وبعبدا، اذ اوفد رئيس القوات سمير جعجع الوزير السابق ملحم رياشي الى القصر الجمهوري ناقلا رسالة الى الرئيس ميشال عون بعد طول انقطاع.

ورغم كتمان رياشي الا ان الزيارة لا يمكن الا ان تكون ترجمة شفهية او خطية لخطاب جعجع في اليومين الاخيرين والذي استحلف منه الرئيس عون انقاذ التسوية واعادة امور الدولة الى كسالكها وتغليب منطق المؤسسات بعدما تعرضت في رأيه الى ضرر كبير جراء امرين: منطق المحاصصة واستفزازات الوزير جبران باسيل.

في الاثناء لجنة المال تواصل عملها غير متأثرة بأي اشاعات عن دور سلبي تلعبه في تعاطيها مع الموازنة. وقد اكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان كما وزير المال وعدد من ممثلي التيارات النيابية الرئيسية ان اللجنة ستواصل عملها الرقابي الدقيق مهما تطلب الامر من وقت.

اقليميا موجة التصعيد الاميركي الايراني الى ارتفاع وسط غياب اي رادع او وساطة، فبعد زيارة رئيس وزراء اليابان طهران للتهدئة، جرى تفجر الناقلتين ومن ثم اسقطت الطائرة الاميركية المسيرة فوق هرمز ردا على الدعوات الاوروبية والفرنسية الى التعقل ويخشى الان من ان تواجه اي وساطة ثالثة بإعلان الحرب.

بهذا التصرف تبدو ايران وكأنها ننجح شيئا فشيئا في استدراج الثور الاميركي الى حلبتها، وقد تجاوزت الامور الان مرحلة ضبط النفس اميركيا لتدخل مرحلة اختيار نوعية الرد وطبيعته، وهذا ما ينكب الرئيس ترامب على درسه مع البنتاغون، فيما يصل مستشاره للامن القومي الى اسرائيل الاحد،

والكابح الوحيد الهش الان يتمثل في اثنين: مصلحة ترامب المرشح في اللجوء الى القوة العسكرية ومعارضة الديمقراطيين زج الجيش في اي صراع خارجي.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

طائرة أميركية مسيرة تحلق في منطقة قالت إيران إنها ضمن مجالها الإقليمي، تسقطها طهران فينعقد مجلس حرب اميركي لرسم خطوط الرد دونالد ترامب يبرد سكينه على تويتر.

ويبرد الموقف في الاجتماعات المغلقة معلنا أن إيران قد تكون أسطقت الطائرة عن طريق الخطأ. نانسي بيلوسي تقرأ في طالع الرئيس فتتوقع عدم اقدامه على خوض حرب على إيران.. وفي المسافة ما بين أميركا والخليج يبرز دور أوروبا التي تحركت لإطفاء نار لم تشتعل بعد، فالحرب بالنسبة لهم أو لأميركا والخليج وإيران واسرائيل لن تكون على مستوى ضربات محدودة، ومن بعدها السلام بل هي قرع لأبواب الجحيم والجميع فيها متضرر تتقدمهم أوروبا لاسيما القواعد الأميركية في كل من العراق والخليج، ومعها عشرات الآلاف من الجنود الاميركيين ،وحاملات الطائرات كلها تصبح تحت مرمى النيران الإيرانية، واحد من التهديدات جاء عبر الحرس الثوري وأنهم جاهزون للرد وسيكون قاطعا وجازما وبارتفاع حدة المناظرة في الحروب عن بعد واستعداد كل طرف لها ولتجنبها في آن واحد .

كان خيار الولايات المتحدة مشاورة الحلفاء .. وأعز حليف في هذا المجال هو إسرائيل التي يسافر إليها كبير منظري الحروب جون بولتون في اليومين المقبلين فيما تولت الخارجية الأميركية مهمة توجيه دعوات الدعم الى الحلفاء في الخليج.

وردا على سؤال الصحافيين ما إذا كان سيهاجم إيران، قال الرئيس الأميركي ستعرفون قريبا لكن كل ما عرفه العالم أن أسعار النفط قفزت خمسة في المئة في أعلى معدل لها وأن اميركا ستجري حلقة تشاور، لأن قرار الحرب ليس نزهة بين المضايق .. لذلك تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محذرا من كارثة في المنطقة وارتفعت حرارة هاتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاجراء اتصالات عابرة للبحار على توقيت أوفد فيه مستشاره ايمانويل بون إلى طهران للجم التصعيد وبإعلان البنتاغون هذا المساء أن الطائرة الأميركية المسيرة لم تنتهك الأجواءالإيرانية، وتمسك طهران بروايتها ولجوئها الى مجلس الأمن لتقديم الدليل . واختيار أميركا مبدأ مشاورة الحلفاء أولا .. تصبح الحرب مخيرة لا مسيرة. وقد تكون مجرد شد حبال لرفع سعر التفاوض.

والى " درون " لجنة المال التي انتفضت اليوم على بيت أبيها وشهدت حروبا صغيرة متفرقة أبرزها استهدف الاعلام بصاروخ مسير ولم يكن في اللجنة سوى صحافية لديها أسرار المهنة لتدافع عما كتب وسيكتب ، إذ رأت النائبة بولا يعقوبيان أن توجيه الاتهام الى الصحافة هو سطحية وغباء، فالاعلام لا ينقل الا جراثيم يفرزها السياسيون "والتلم الاعوج من التور الكبير " أما حارس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان فدافع عن لجنته المتهمة من قبل الصحافة وقال "هذه الموازنة عم بتعمر بيت بيا"..