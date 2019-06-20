رسالة من كاهن إلى ميشيل حجل وإلى خطيبها مارون "الجندي المجهول”"..

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كتب الأب فادي روحانا :

ميشال حجل أنتي هلق بأيدين أمينة….

عطيتينا مليون سبب وسبب لنتذكرك…

حبيبك مارون أبو عتمة “الجندي المجهول” متل ما وصفتيه: انكسر سلاحو بفلتك…وخسر معركة مع الخبيث بس ما خسر الحرب لأنو أبن الايمان…وإبن الرجا لي جمّلتيه فيه قبل ما تفلّي…

سودا الدني بعيونو بس قلبو أبيض بحبّ ما تعب ولا استسلم ولا ركع ولا أخد علاج كيميائي… الحب أقوى من الموت… أكبر من تابوت… أقوى من سرطان أغتصب خطوبة وقتل الحلوة وطعن الخطيب وهرب جبان من دقات قلب أبدية…

السرطان قتل جسدك بس روحك، ضحكاتك، كلماتك، صلواتك، وجعاتك، نضالك، أيمانك، صورك…رح يبقو بقلب أمّك وأهلك وحبيبك وأصدقائك… قلوبن تدق ميشال حجل والسرطان ينعر حالو بسرطان…

هونيك ما في وجع ولا هرّ شعر ولا استفراغ ولا أخ ولا شك أبر ولا سف حبوب بتلعّي الروح… هونيك ارتحتي، بس نامي من قلب قلبك صرلك زمان قلقانة… نامي بسلام حتى قلوبن هون تدقّ تربيع جراس القيامة…

لا…لا… الموت منّو النومة الاخيرة بل اليقظة الاخيرة…

هالدني مجد باطل… عروشها باطلة، مالها باطل، جمالها باطل… بس الحب وحدو حقيقي…وحبك مع مارون انكتب ع قلوب العشّاق لي أجو وعم يجو… حبكن علّم العشاق الصبر والمثابرة والتضحية وشو هوّي الجوهري …علّمن الصلاة حلى …والسرطان ينعر حالو بسرطان…

ميشال تشفّعي لمعترين هالارض وأنا منن، لنعرف متل ما انتي قلتي: الصحة كنز ونعمة والباقي أكسسوار باطل…

ميشال ابتسمي من فوق يا نجمة الأمل… ليكي شوفي… وحدها بسمتك عم بتضوّي بعتمة مارون وأهلك… والسرطان ينعر حالو نعر بسرطان…



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