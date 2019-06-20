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إنتحل صفة أمنية وقام بـ 20 عملية ابتزاز... هل وقعتم ضحيته؟

20
JUNE
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 19/6/2019 وفي محلة بشارة الخوري، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات والمكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو:
م. ع. (مواليد عام 1981، لبناني)
المطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر عدد /2/ بجرم انتحال صفة أمنية وابتزاز.
بالتحقيق معه من قبل فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، اعترف انه في خلال شهر ونصف أقدم على حوالي 20 عملية ابتزاز عبر انتحال صفة امنية والاستيلاء على أموال المواطنين وبخاصة في الأماكن التالية: سامي الصلح، قصقص وعمر بيهم.
لذلك، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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