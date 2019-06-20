رئيس الجمهورية عرض التطورات العامة مع النائب سيزار ابي خليل ومطالب اصحاب العقارات المتضررة في الميه وميه ومالكي شاحنات الترانزيت

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لقاءات سياسية وانمائية في قصر بعبدا

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المناقشات الجارية في لجنة المال والموازنة لمشروع قانون موازنة 2019.

النائب سيزار ابي خليل

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب سيزار ابي خليل واجرى معه جولة افق تناولت التطورات العامة، وحاجات منطقتي عاليه والشوف.

النائب طرابلسي مع وفد من الميه وميه

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وفدا من لجنة مالكي العقارات المتضررة في الميه وميه ودرب السيم والدكرمان. ضم الوفد:النائب ادكار طرابلسي والسادة المهندسين حنا متى واكيم (رئيس اللجنة)، وجورج واكيم، وعماد بيضون، وعبد الغني الشماع، وعامر نجم، وجورج السيقلي والدكتور طوني ابو شعر، ورافقهم فريق تقني ضمّ كل من المهندسَين جورج فرنسيس وبسام نصرالله والمحامي جميل مراد.

وشكر اعضاء الوفد الرئيس عون لمتابعته الحثيثة لملف العقارات المحتلة في الميه وميه وجوارها، وقدموا له خرائط وبيانات تظهر العقارات المحتلة وعددها 109 والتي يملكها 213 مواطنا وورثتهم، وتبلغ مساحتها 280 الف متر مربع. وقدّم النائب طرابلسي نبذة عن سير هذا الملف برلمانيا وحكوميا ولدى المرجعيات المعنية.

وطالب اصحاب العقارات المحتلة بانصافهم قبل اقفال ملف المهجرين، وذلك "تحقيقا للعدالة والمساواة بين اللبنانيين وصونا للملكيات الخاصة التي يكفلها كل من الدستور والبيان الوزاري". واعطى الرئيس عون توجيهاته للجهات المختصة بمتابعة مطالب لجنة المالكين لايجاد الحلول المناسبة لها.

نقيب مالكي الشاحنات

واستقبل الرئيس عون نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي السيد احمد محمد الخير، الذي اطلع رئيس الجمهورية على وضع الشاحنات غير اللبنانية التي تدخل لبنان وتغادره فارغة او محمَّلة من دون دفع رسوم ومن دون تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة الى الشاحنات اللبنانية. واشار الخير الى انه طلب من رئيس الجمهورية التدخل لمعالجة هذا الملف تأمينا لمصلحة لبنان ومالكي الشاحنات، "وكلنا امل بان فخامة الرئيس سوف ينصفنا ويطبق القوانين".