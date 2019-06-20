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رئيس الجمهورية بحث الأوضاع المالية والاقتصادية مع رئيس جمعية المصارف

20
JUNE
2019
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طربيه: القطاع المصرفي في لبنان من اهم القطاعات المصرفية في العالم وركيزة استراتيجية للازدهار والاقتصاد اللبناني المقبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور  جوزف طربيه، وبحث معه الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
 
وبعد اللقاء، تحدث الدكتور طربيه الى الصحافيين، فقال:
" زرت فخامة الرئيس وتناولنا في حديثنا الاوضاع المالية والمصرفية الراهنة. وكان هناك تبادل للافكار والآراء بالنسبة الى ما يجري من مناقشات في الموازنة العامة. وقد نوه فخامة الرئيس بالصمود القوي للقطاع المصرفي، الذي برغم الاحداث والتطورات في المنطقة، سواء في استراتيجية التوتير في الخليج، او في استراتيجية الهجمة الشعبوية على القطاع المصرفي، استطاع ان يحافظ على مستويات السيولة والودائع، وان كان بكلفة اعلى. وهذا يعطي طمأنينة للمستقبل بانه مهما تقلبت الظروف، فإن القطاع المصرفي هو القطاع الاقتصادي الاقوى في لبنان وسيبقى، وهو خادم كل اللبنانيين بمعنى انه خزينتهم. فالودائع الصغيرة عزيزة على اصحابها اكثر من الودائع الكبيرة. واعتقد انه من المهم للشعب اللبناني بأسره أن يتأكد ان هذا القطاع هو من اهم القطاعات المصرفية في العالم، وانجح قطاع في المنطقة العربية، وهو بالفعل ركيزة استراتيجية للازدهار والاقتصاد اللبناني المقبل".
 
اضاف: "تطرقنا ايضا الى مسألة تسريع ملف الكهرباء، وموضوع استخراج الغاز الذي سيبدأ التنقيب عنه آخر السنة، مما يعطينا البرهان القاطع بان ما هو مرتقب موجود وبالحجم المتوقع. والاعمال هي المهمة وليس التفكير فقط، وشعار القطاع المصرفي هو العمل، العمل ثم العمل".
 
سئل: هل اطلعتم فخامة الرئيس على اجواء انتخابات جمعية المصارف؟
 
اجاب: " ستجري انتخابات الجمعية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. هذه المرحلة هي مرحلة توافق، ونحن نتداول المواقع في ما بيننا في المجلس. وقد توافقنا على ان يتولى زميلنا سليم صفير رئاسة الجمعية، ونأمل ان تؤيد القاعدة المصرفية هذا الخيار الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية، وهذا ما سنعرفه يوم الانتخاب".
 
يذكر ان الدكتور طربيه انتخب الشخصية المصرفية العربية للعام 2019 من اتحاد المصارف العربية الذي يضم 320 مصرفاً، وسيقام يوم الثلاثاء المقبل احتفال في روما يتم خلاله تكريم طربيه، في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وشخصيات رسمية ومصرفية لبنانية وعربية ودولية.
 
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