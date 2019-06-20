قائد الجيش من السعودية: الوضع الأمني في لبنان مستقرّ

A + A -

في اليوم الثاني من زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية، أُقيم حفل استقبال على شرفه في الرياض من قبل السفير اللبناني في المملكة فوزي كبارة، بحضور عدد من أبناء الجالية اللبنانية.



وبعد أن ألقى السفير كبارة كلمة ترحيبية، أعرب العماد عون عن تقديره للحفل وشكر القيّمين عليه، وأكّد أن الوضع الأمني في لبنان مستقرّ، وأنه على استعداد لاستقبال أبنائه المغتربين، وأبناء الدول العربية الشقيقة.



من جهة أخرى، شدّد العماد عون على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مثمّناً دورها في دعم الدولة اللبنانية وجيشها، ومؤكداً الدور الأساسي الذي تؤديه الجالية اللبنانية في تعميق هذه العلاقات.



وفي الختام، تسلّم العماد عون درعاً تقديرياً من السفير كبارة.