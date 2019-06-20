living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي في زيارة لمرفأ بيروت: العمل يسير بشكل منظم

20
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت يرافقه وفد من حزب الحوار الوطني، والتقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم وبحث معه في أوضاع المرفأ.

إثر الزيارة، قال مخزومي إن الهدف هو الاطلاع على أحوال المرفأ في ظل الجدل الذي يحيط بإدارة المرفأ، مؤكداً أن العمل يسير فيه بشكل منظم. ولفت إلى اللغط الحاصل بين مداخيل المرفأ من جهة والعملية الجمركية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى أن لجنة مرفأ بيروت تعمل بصفة "مؤقتة" منذ أكثر من 25 عاماً.

وفي إشارة إلى العمل على توسعة مرفأ جونية، دعا مخزومي إلى العمل على تنمية وتوسعة مرفأ بيروت كمرفأ تجاري وتطويره شمالا باتجاه مرفأ جونية والإبقاء على الحوض الرابع. فمن الضروري بل من الواحب المحافظة على موقع بيروت التجاري والمحافظة على مواقع ووظائف أهل بيروت، وليكن مرفأ جونية مرفأ سياحياً، مؤكداً أن تطوير مرفأ بيروت بات ضرورة ملحة، وداعياً إلى فصل السياسة عن الاقتصاد.

وثمن مخزومي الجهود التي يقوم بها قريطم وفريقه، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم معرفة المواطن بما تقوم به إدارة المرفأ لتطويره، وعازياً السبب إلى التدخلات السياسية التي تعطي صورة مغلوطة عن إدارة المرفأ. وتمنى على النواب عموماً ونواب بيروت خصوصاً زيارة مرفأ بيروت للتأكد من ضرورة الوقوف إلى جانب المشاريع المطروحة لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout