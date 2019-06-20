مخزومي في زيارة لمرفأ بيروت: العمل يسير بشكل منظم

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قام رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بزيارة ميدانية لمرفأ بيروت يرافقه وفد من حزب الحوار الوطني، والتقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم وبحث معه في أوضاع المرفأ.

إثر الزيارة، قال مخزومي إن الهدف هو الاطلاع على أحوال المرفأ في ظل الجدل الذي يحيط بإدارة المرفأ، مؤكداً أن العمل يسير فيه بشكل منظم. ولفت إلى اللغط الحاصل بين مداخيل المرفأ من جهة والعملية الجمركية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى أن لجنة مرفأ بيروت تعمل بصفة "مؤقتة" منذ أكثر من 25 عاماً.

وفي إشارة إلى العمل على توسعة مرفأ جونية، دعا مخزومي إلى العمل على تنمية وتوسعة مرفأ بيروت كمرفأ تجاري وتطويره شمالا باتجاه مرفأ جونية والإبقاء على الحوض الرابع. فمن الضروري بل من الواحب المحافظة على موقع بيروت التجاري والمحافظة على مواقع ووظائف أهل بيروت، وليكن مرفأ جونية مرفأ سياحياً، مؤكداً أن تطوير مرفأ بيروت بات ضرورة ملحة، وداعياً إلى فصل السياسة عن الاقتصاد.

وثمن مخزومي الجهود التي يقوم بها قريطم وفريقه، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم معرفة المواطن بما تقوم به إدارة المرفأ لتطويره، وعازياً السبب إلى التدخلات السياسية التي تعطي صورة مغلوطة عن إدارة المرفأ. وتمنى على النواب عموماً ونواب بيروت خصوصاً زيارة مرفأ بيروت للتأكد من ضرورة الوقوف إلى جانب المشاريع المطروحة لتنمية المرفأ لمصلحة لبنان بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة.