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مواد غذائية فاسدة في كسروان والقبض على صاحبي الشركة والعمال!

20
JUNE
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ملف الأمن الغذائي، توافرت معلومات حول وجود مستودعين لإحدى الشركات التي تعنى ببيع المواد الغذائية يحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية يجري التلاعب بتاريخها وتوزيعها في السوق اللبناني، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة المواطن.

 

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية بغية تحديد موقع المستودعين المذكورين، حيث تمكنت من جمع كامل المعلومات عن الشركة المشتبه بها والمستودعين العائدين لها لتوزيع المواد الغذائية في مكانين مختلفين من كسروان.

 

بتاريخ 12/06/2019 قامت قوة من الشعبة بمداهمة الشركة والمستودعين المذكورين حيث تمكنت من توقيف صاحبيها و4 عمال، وذلك في خلال قيامهم بمحو تاريخ الصلاحية عن المواد الغذائية، وهم:

 

صاحبا الشركة: أ. ص. (مواليد العام 1974 لبناني) ب. ص. (مواليد العام ۱۹۷۰ لبناني)

عمال الشركة: م. م. (مواليد العام 1996 سوري) ي. ز. (مواليد العام ۱۹۹۸ سوري) ر. ك. (مواليد العام ۱۹۹۷ سريلانكي) م. ن. (مواليد العام ۱۹۸۹ سوري)

 

بالكشف على المستودعين تبين انهما غير صالحين لتخزين المواد الغذائية لعدم استيفائهما أدنى شروط الصحة.

بتفتيشهما جرى ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وهي: 250 صندوقاً من خبز التورتيلا، 100 علبة من مربى المشمش، 100 علبة من الـ NACHO’S، 250 صندوق مربى الفريز، 150 صندوق رب بندورة، 300 صندوق ملوخية، 28 كلغ خضار مشكلة، 50 قنينة خل، 7 كلغ بيبيروني، 100 كلغ كبيس، 50 صندوق معلبات (فطر، بازيلاء، فول، حمص، ارضي شوكي)، 40 صندوق بطاطا شيبس. إضافة الى حمولة شاحنة من المواد الغذائية المثلجة وتضم: 15 صندوق متبل باذنجان، كمية من فيليه السمك والاجبان، ۳۰ صندوق خضار مثلجة، 59 صندوق فواكه مثلجة مانجا وفريز مجلد، صندوقين زبدة، ۱۸۰ مرطبان عسل.

 

كما ضبط كمية من مبيدات حشرات والقوارض وخزان سعة ألف ليتر لإنتاج الخل عبر خلط الماء بالأسيد.

 

بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتزوير تاريخ المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

 

اجري المقتضى القانوني بحقهم وتم تكليف وزارة الاقتصاد لإجراء المقتضي من قبلها بناءً لإشارة القضاء المختص".

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