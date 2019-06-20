تغريدة من وهاب لمن وصفهم بـ "التافهين"

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على تويتر: "لبعض التافهين وخفيفي العقول الذين استهجنوا موقفي من استهداف السعودية ومصر، أقول رفضي للعدوان على اليمن معروف ولكن أرفض استهداف أي دولة عربية والمسار المتبع مع السعودية ومصر شبيه بمسارنا مع المحكمة الدولية فهل نصفق له بمكان ونرفضه بآخر؟ أيها الأغبياء".

ولفت في تغريدة ثانية الى انه "سيشرح غداً في العاشرة صباحاً عبر الـLBCI كل تفاصيل الموقف"، قائلا: "ومن يعتقد بأننا سنكون مع الأميركي والتركي في مواجهة السعودي والمصري فهو مخطىء. المشروع هو لتركيع دولتين عربيتين قبل طرح صفقة القرن فلنخرج من أحقادنا ونفكر جيداً".