موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تركيا عانت في الأيام الأخيرة نكبة السيول المدمرة والفيضانات في معظم المناطق الوسطى والجنوبية ما ادّى الى انهيار عدد من المنازل والطرقات والجسور، وقد ترافق هذا الوضع بانخفاض حاد بدرجات الحرارة، انعكس على لبنان وسوريا وفلسطين وشمال مصر بسبب الرياح الشمالية الغربية الباردة التي ساهمت بتلطيف المناطق المدارية، لكنّ الوضع سينقلب بغفلة عين حين تصل الموجة الحارة من صحراء ليبيا نحو تركيا وشمال مصر وتتمركز بين لبنان وسوريا فتحوّل الجوّ الى حار بامتياز طيلة الاسبوع المقبل.

طقس لبنان والمنطقة ليومي الخميس والجمعة، معتدل نهاراً وبارد ليلاً وفجراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة.

الحرارة على الساحل: 28 نهاراً و 23 ليلاً

في طرابلس: 30/24

على الجبال 1200 متر: 23 درجة تنخفض ليلاً الى 14 درجة

في البقاع: 30 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 16 درجة.

الرطوبة: بين 55 و 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 30 و 50 كم في الساعة

الضغط الجوي: 1008hpa