عناوين الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2019

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الجمهورية

"هدنة التسوية"مستمرة.. حتى التعيينات!

إتفاق على «أستانا» وإختلاف على النازحــين.. وبري لطرح الثقة بالوزير المُخالف

البناء

أوروبا لمبادرات حوافز نحو إيران... والكونغرس يسائل ترامب عن خطة لاستدراجها إلى الحرب

التحقيق الدولي يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل جمال الخاشقجي

المعلم: التقصير لبناني في التعاون في ملف النازحين... وبرّي: لتعديل رسم المستوردات

اللواء

تبريد جبهة التعيينات.. واهتمام دبلوماسي عربي ودولي بأرقام الموازنة

الجامعة تستأنف الدراسة اليوم.. وجعجع يكرر التزام "القوات" بتعيينات بعيدة عن المحسوبية والإستزلام

الأخبار

السلطة تكرّس التهرّب الضريبي: 4.8 مليارات دولار إيرادات غير محصّلة في 2018

أزمة «اللبنانية»: الأحزاب تفكّ الاضراب و«مذكرة جلب» للأساتذة!

روسيا تعرض وساطة في ترسيم الحدود

الناشف يستقيل من رئاسة «القومي» اليوم؟

L'Orient-Le Jour

Budget : Les militaires à la retraite remettent un coup de pression

The Daily Star

Maintain low budget deficit, Hariri tells MPs