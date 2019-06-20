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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 حزيران 2019

20
JUNE
2019
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البناء
كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية غربية وروسية أن تكون الأيام المتبقية من شهر حزيران الحالي مليئة بالتحركات المتسارعة في سباق بين مساري التصعيد والتهدئة في الأزمة التي تشكل العلاقة بين واشنطن وطهران محورها، ورأت المصادر أنّ دعاة التصعيد في واشنطن متعادلون مع الخائفين من تبعاته دون وجود لدعاة التهدئة ما يجعل المساعي الهادفة لتخفيض التوتر معقدة تعرقل وصول مقترحات التهدئة إلى النتائج المرجوة، وتبقي القلق قائماً من التصعيد لأنّ غياب السقوف السياسية ولو كانت نوايا عدم التصادم قائمة يجعلها غير كافية…


الجمهورية
عادت الى الواجهة قضية حساسة ولو بشكل خجول في مدينتين خجولتين ما دعا فعاليتهما الى طرح أسئلة حول الموضوع والإستفسار عن الموضوع قبل التحرك.
سأل نائب بيروتي عن الفائدة من كافة إعادة تأهيل مرفأ طرابلس ليكون مركزًا لإعادة إعمار سوريا فيما مرفأ بيروت جاهزًا كليا لهذه المهمة.
لفتت أوساط سياسية إلى أنه رغم كل الصرخات المتتالية لمنع التهريب لم تسجل أي خطوة حكومية لوقف هذا النوع من الفساد.

اللواء
همس
اختلفت التقديرات في ما يتعلق بمهمة الموفد الروسي، وكيفية تعامل لبنان معها.
غمز
تبث دوائر حزبية معلومات ناقصة، أو للتعمية حول حصيلة ما اتفق عليه في أكثر من تحرك قطاعي، في الأسابيع الماضية!
لغز
لا يُخفي رئيس كتلة نيابية «قرفه» من الأداء الحاصل، المخالف تماماً لثقافته ورهاناته على التغيير.

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