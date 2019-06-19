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بالفيديو - خرج بسحر ساحر بعد ساعات من توقيفه... فلتان مرعب في منطقة الاوزاعي

19
JUNE
2019
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نشرت صفحة وينيه الدولة على "فايسبوك"، فيديو لاحد الاشخاص وهو يقوم بالاعتداء على سيارة ويحاول اقتحام منزل في الاوزاعي.
وعلٌّقت الصفحة على الفيديو بالقول: 

"فلتان مرعب في منطقة الاوزاعي والاجهزة غائبة..

قام عند الساعات الاولى من صباح اليوم "خارج عن القانون" بالاعتداء على منزل وسيارة تعود لاحدى العائلات في منطقة الاوزاعي بالقرب من نزلة علامة حيث اقدم على تكسير سيارتهم قبل ان يقوم بالصعود الى منزلهم محاولا اقتحامه مهدداً متوعداً.

وتبين ان الشخص الظاهر في الفيديو قد سبق وتقدمت العائلة شكوى بحقه بنفس التهمة وقد جرى اعتقاله من قبل دورية من امن الدولة قبل ان يطلق سراحه بسحر ساحر ولاسباب مجهولة بعد مضي ساعات من اعتقاله بالرغم من تقديمهم بادعاء وشكوى رسمية للاقتصاص منه واجباره على عدم الاعتداء عليهم او الاقتراب منهم مجددا.

وقد ادلت احدى السيدات بانها واثناء حصول الاعتداء قامت بالاتصال بمخفر الاوزاعي الا ان اي منهم لم يحضر الا بعد حوالي الساعة من الاتصال حيث كان الجاني قد غادر المكان. لا زال الجاني طليقاً يتعاطى، يتاجر ويعتدي ولا يوجد اي ملجئ للمسالمين ولمن يؤمنون بوجود دولة تحميهم."

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