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محامي جمالي: محاولة تشويه صورتي اليوم شخصية وسياسية

19
JUNE
2019
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أعلن المحامي أنطونيو كلود فرحات في بيان، أنه "انتشر في اليومين الماضيين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن حلقة لبرنامج "حكي جالس" يعود تاريخها للعام 2015 وحصل الكثير من ردود الفعل عليه، لذا يهمني ان أوضح ما يلي:

- ان هذا الفيديو الذي تم تسريبه في العام 2015 الى الإعلامي جو معلوف، هو مجتزأ ومفبرك ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وكان الهدف منه النيل من سمعتي وكرامتي لاهداف ومآرب شخصية.

- في ضوء ما جاء في الحلقة المذكورة وبناء على إخبار مقدم من الإعلامي جو معلوف، تحركت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وطلبت الإذن بملاحقتي حسب الأصول يومها، فكان لافتا تمنع المذيعة أو أي فتاة عن الحضور والإدلاء بإفادتها رغم دعوتهن، ما يؤكد ان ما نسب إلي كان مفبركا وبحت افتراء.

- أرسلت النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا التحقيق الأولي الى نقابة المحامين دون ان تحدد الجرائم التي تريد نسبها إلي (مواد الادعاء)، مما يعني أنه لا يوجد أية مخالفة للقانون أو فعل يعاقب عليه.

- بناء على ما تقدم، قرر مجلس نقابة المحامين في بيروت يومها، حجب الإذن بملاحقتي في هذه القضية بقرار صدر عنه بتاريخ 20/3/2015".

وقال: "بعد أن أنصفت من القضاء ومن نقابتي، أي من جناحي العدالة المكان الصحيح والوحيد لنطق الحق والحقيقة، يتجلى اليوم ان بعض محبي الاصطياد بالماء العكرة يراهنون على عدم معرفة الناس ببراءتي مما نسب إلي إعلاميا، وبالتالي فإنه يتم اليوم تشويه صورتي لغايات شخصية في مكان، وسياسية في مكان آخر، من خلال حفلة تشهير غير مبررة قانونا".

أضاف: "يهمني وبعد ان اوضحت ملابسات ونتيجة الفيديو المتداول، أن اؤكد بأنني سوف أتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق كل شخص أو مؤسسة إعلامية او اي موقع او صاحب حساب على اي من مواقع التواصل الاجتماعي يعرض او يستمر بعرض الفيديو المذكور او يقوم بالمساس بكرامتي او بشخصي في حال لم يبادر الى سحب الفيديو المذكور عن صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي او عن موقعه، وذلك بعد مرور 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان".

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