بالفيديو: نسي حقيبته في القطار المتوجه من جونية إلى بيروت.. ومصلحة سكك الحديد تساعده!

A + A -

نشر الشاب جيمي ابو رجيلي على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو وهو يجري مكالمة هاتفية مع مصلحة سكك الحديد في لبنان، وذلك في محاولة منه للسخرية من المصلحة التي توقفت عن العمل منذ سنين ولا زال موظفوها يتقاضون رواتب شهرية.



واللافت في الموضوع هو ردّ الذي تلقاه ابو رجيلي من إحدى الموظفات!



ففي الاتصال، طلب ابو رجيلي من الموظفة المساعدة في ايجاد حقيبته التي نسيها في القطار المتوّجه من جونية باتجاه بيروت، وطلب منها إيصاله بالشخص المعني عن المفقودات، فأجابته الموظفة بكل ود وزودته برقم هاتف الشخص المسؤول عن مثل هذه الحوادث.

المصدر : الجديد