وزارة البيئة كشفت على مخيمات مرج الخوخ للنازحين بعد مناشدة البلدات المتضررة

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" الين سمعان، ان وزارة البيئة قامت بالكشف على مخيمات "مرج الخوخ" للنازحين السوريين في خراج بلدة ابل السقي، وتحديدا "مخيم مرجعيون 001 و 003 و 004 و 012"، بعد ان تقدم المتضررون من أهالي وبلديات المنطقة من وجود المخيم، بشكوى إلى وزارة البيئة التي عبروا فيها عن تخوفهم على الصحة العامة وسلامتهم بسبب تلوث الابار الجوفية التي تؤمن مياه الشفة والري لهؤلاء البلدات.



ولفتت الى ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اكدت وجود ارتفاع في معدلات التلوث البكتيريولوجي للمياه الجوفية لآبار مرج الخوخ، كما تبين من نتائج الفحوصات المخبرية التي تقوم بها المؤسسة دوريا، كما أكدت تواجد المخيمات داخل حوض مسقط المياه التي تغذي هذه الابار.



وتبين ايضا ان مصادر تلوث التربة والمياه الجوفية ناتج عن الحفر الصحية غير المطابقة للمعايير البيئية في بعض المخيمات بسبب الرمي والحرق العشوائي للنفايات الصلبة داخل جميع المخيمات والطرق المتبعة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مخيم مرجعيون 001 لم تعد تتناسب مع العدد الكبير للنازحين الذي يتزايد بشكل سريع في هذا المخيم، خصوصا انه ضمن حرم حوض الابار.



لذا توجهت وزارة البيئة بكتاب الى وزارة الشؤون الاجتماعية طالبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لابعاد جميع مخيمات النازحين عن حوض مسقط المياه في منطقة مرج الخوخ التي لديها الاثر البيئي السيئ وتلوث المياه الناتج عنها.