living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الحمرا .. أقدم على تثبيتها في زاوية المصعد محاولا تقبيلها، وهذا ما حصل!

19
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قراراً اتهمت فيه السوري فيصل.س بمحاولة التحرش بالأميركية سارة.س في محلة الحمرا - شارع جاندارك، وأحالته على محكمة الجنايات.

 

وجاء في حيثيات القرار، أنّ المدعى عليه، وهو عامل إيصال طلبات في سوبر ماركت في المحلة المذكورة، دخل بتاريخ 27/5/2019 المبنى الذي تقطن فيه المدعية بهدف إيصال طلبية، فصودف وجود المدعية داخل المصعد عائدة الى منزلها، فأقدم على تثبيتها في زاوية المصعد محاولا تقبيلها، لكنّها تمكنت من مقاومته ودفعه عنها والخروج من المصعد.

 

وفي التحقيق معه، إدعى أنّه وضع يده على جسم المدعية عن طريق الخطأ وأنّه طلب منها السماح له بتقبيله.

 

وبناء على التحقيقات والوقائع، اتهمت الهيئة المدعى عليه بجناية المادة 507 عقوبات والظن به بجنحة المادة 32 أجانب لإقامته بشكل غير شرعي في لبنان، وإتبعتها بالجناية للتلازم، وضمنته الرسوم والنفقات كافة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout