المطران بولس عبد الساتر واصل تقبّل التهاني

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واصل المطران بولس عبد الساتر المنتخب من قبل المجمع الماروني المقدّس رئيسًا لأساقفة بيروت، التهاني في صالون مطرانيّة بيروت المارونيّة في الأشرفيّة، يحيط به راعي الأبرشيّة المطران بولس مطر والنائب العام المونسنيور جوزف مرهج والنواب الأسقفيّون ومجلس الكهنة، ووالديه وأشقاؤه وأفراد من العائلة. وزار دار المطرانيّة مهنئًا الرئيس العماد ميشال سليمان ولفيف من المطارنة وشخصيّات روحيّة وسياسيّة ووزراء ونواب حاليّون وسابقون وكهنة ورهبان وراهبات ووفود راعويّة وهيئات روحيّة وقضائيّة وإجتماعيّة وأكاديميّة وتربويّة وأهليّة.



ويستمر المطران عبد الساتر تقبّل التهاني في صالون المطرانيّة بعد ظهر اليوم، من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.