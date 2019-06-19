مدرسة مار منصور في برج حمود تتخطى الصعاب وتخرّج طلابها

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مرّة أخرى، تُبرز مدرسة نصف مجانية نوعية أداءها. فإحتفل يوم الجمعة طلّاب الصفّ السادس في مدرسة مار منصور نصف المجانيّة في برج حمّود بحفل تخرّجهم بحضور عائلاتهم وخرّيجي المدرسة القدامى وحشد من الإخوة اللاساليين في إقليم الشرق الأوسط وفاعليات متنيّة.

إستُهِلَّ الحفل الذي قدّمته خرّيجة المدرسة الصحافية جويل الحاج موسى بكلمة لمديرة المدرسة السيدة كلير السعيد التي أطلقت جمعيّة خرّيجي المدرسة وشدّدت على أهمية دعم الدولة للمدارس المجانيّة في لبنان من خلال تأمين الإعتمادات اللازمة لها لأنها شريكٌ في التعليم الإبتدائي الأساسي. وبدوره، نوّه السيد بول كلّاسي رئيس جمعية مار منصور في لبنان بعمق العلاقة بين الجمعيّة وإخوة المدارس المسيحيّة – الفرير في لبنان التي تعود لتاريخ تأسيس المدرسة منذ 128 عام وسعيهم لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو التعليم لبناء الأجيال.

كما تحدّث كلّ من الأخ إميل عقيقي منسّق جمعية أخوة المدارس المسيحية – الفرير في لبنان والأخ فادي صفير الزائر الإقليمي للشرق الأوسط لجمعيّة أخوة المدارس المسيحيّة – الفرير في لبنان وركّزا على أهمية القيم اللاساليّة وضرورة دعم الدولة للمدارس المجانية لتستمر بنشر الثقافة والمعرفة. وعُرِضَ خلال الحفل فيلماً قصيراً يروي قصة تأسيس مدرسة مار منصور دي بول وأساليب التعليم المتطوّرة التي توفّرها لطلّابها.