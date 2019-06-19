living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرسة مار منصور في برج حمود تتخطى الصعاب وتخرّج طلابها

19
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مرّة أخرى، تُبرز مدرسة نصف مجانية نوعية أداءها. فإحتفل يوم الجمعة طلّاب الصفّ السادس في مدرسة مار منصور نصف المجانيّة في برج حمّود بحفل تخرّجهم بحضور عائلاتهم وخرّيجي المدرسة القدامى وحشد من الإخوة اللاساليين في إقليم الشرق الأوسط وفاعليات متنيّة.
 
إستُهِلَّ الحفل الذي قدّمته خرّيجة المدرسة الصحافية جويل الحاج موسى بكلمة لمديرة المدرسة السيدة كلير السعيد التي أطلقت جمعيّة خرّيجي المدرسة وشدّدت على أهمية دعم الدولة للمدارس المجانيّة في لبنان من خلال تأمين الإعتمادات اللازمة لها لأنها شريكٌ في التعليم الإبتدائي الأساسي. وبدوره، نوّه السيد بول كلّاسي رئيس جمعية مار منصور في لبنان بعمق العلاقة بين الجمعيّة وإخوة المدارس المسيحيّة – الفرير في لبنان التي تعود لتاريخ تأسيس المدرسة منذ 128 عام وسعيهم لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو التعليم لبناء الأجيال.
 
كما تحدّث كلّ من الأخ إميل عقيقي منسّق جمعية أخوة المدارس المسيحية – الفرير في لبنان والأخ فادي صفير الزائر الإقليمي للشرق الأوسط لجمعيّة أخوة المدارس المسيحيّة – الفرير في لبنان وركّزا على أهمية القيم اللاساليّة وضرورة دعم الدولة للمدارس المجانية لتستمر بنشر الثقافة والمعرفة. وعُرِضَ خلال الحفل فيلماً قصيراً يروي قصة تأسيس مدرسة مار منصور دي بول وأساليب التعليم المتطوّرة التي توفّرها لطلّابها. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout