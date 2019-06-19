بالصور - عهد التميمي تتعرض لحادث مروّع!

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اصيبت الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي مع عدد من افراد اسرتها بجروح جراء حادث سير مروع في مدينة رام الله المحتلة.



وفي السياق افادت "روسيا اليوم" ان التميمي تعرضت لحادث السير، برفقة والديها باسم وناريمان، على الطريق الرابط بين قريتي كفرعين والنبي صالح غرب رام الله.



واشارت "روسيا اليوم " الى ان عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد باسم التميمي.



بدورها نشرت صفحة "أحوال الطرق والحواجز – فلسطين" على موقع "فايسبوك عدداً من الصور ارفقتها بعبارة "إصابة عهد التميمي وعدد من أفراد اسرتها نتيجة إنقلاب مركبتهم في حادث سير مروع صباح اليوم."



وظهرت التميمي وافراد اسرتها خلال تلقيهم العلاج الطبي اللازم بأحد المستشفيات، وقد كانت عهد ملقاة على سرير العلاج وهي تخفي ملامح وجهها.