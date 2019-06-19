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توقيف "الشبح"!

19
JUNE
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

"في إطار متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من كشف هوية أحد أبرز المتورطين في هذه العمليات، والذي يعمل منذ حوالي ست سنوات في مجال تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية بطريقة احترافية، مستخدما اسم "رودي نجار - الشبح"، وأرقام وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل عملية تهريب يقوم بتنفيذها.

 

ونتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد والتعقّب التي استمرت لحوالي سنة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع من توقيفه في محلة كسارة - زحلة، وتبين انه يدعى:

 

- ع. س. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)
بالتحقيق معه اعترف بتنفيذ /١٢/عملية تهريب -بأساليب مختلفة- الى مصر وقطر واليمن والإمارات ودبي والسودان والمملكة العربية السعودية، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة كبتاغون.

 

كما تم توقيف باقي أفراد الشبكة، وهم كل من:
- ع. م. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني)
- ق. ح. (مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)
- م. م. ( مواليد عام ١٩٦٨، سوري)
- م. ق. (مواليد عام ١٩٧٥، سوري)

 

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاغون، كما تم توقيف سائق الشاحنة الذي كان يعمل على نقل الأدوات التي كانت تُخبأ الحبوب في داخلها من البقاع إلى بيروت، ويدعى: -ب. ط. (مواليد عام ١٩٦٩، لبناني)

 

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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