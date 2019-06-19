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الرئيس الحريري يفتتح النسخة الرابعة والعشرين من Project Lebanon

19
JUNE
2019
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افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة من عصر اليوم في السي سايد ارينا - واجهة بيروت البحرية فاعليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض PROJECT LEBANON، في حضور سفراء وملحقين تجاريين لعدد من البلدان العربية والاجنبية أبرزها إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليونان وبولندا وقبرص وفرنسا ومصر والسعودية وبلغاريا وأوكرانيا وتركيا والهند وإيران واندونيسيا وبنغلاديش. 
 
وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى المعرض السيد البير عون، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارضIFP  المنظمة للمعرض، وحشد من المشاركين  والمدعويين. وبعد قص شريط الافتتاح، جال الرئيس الحريري في ارجاء المعرض واتطلع على احدث التقنيات التي يتضمنها في مجالات البناء والطاقة و الاثاث والديكور وغيرها.
 
 ان معرض PROJECT LEBANON  هو المعرض التجاري الدولي الاول لمواد ومعدات البناء في لبنان والشرق الأوسط، وهو يضم في نسخته الحالية،٢٥٠ عارضا وموردا لقطاع البناء المحلي والدولي من ٢٠ دولة اتخذت سبعة من بينها اجنحة دولية، يعرضون فيها مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات والابتكارات التي تساعد في تدعيم صناعة البناء في لبنان وتفسح المجال امام اقامة شراكات تجارية مستقبلية بين الشركات المحلية والاجنبية. تتضمن المنتجات المعروضة مروحة واسعة من مواد البناء والسقالات والأنابيب والتجهيزات والهياكل الجاهزة وآلات تشغيل المعادن والمعدات الثقيلة وأدوات معالجة المياه وغيرها الكثير.
 
المعرض يمتد من ١٨ ولغاية ٢١ حزيران، ويفتح ابوابه من الرابعة عصرا ولغاية العاشرة ليلا، ومن المتوقع أن يجذب ككل عام، الاف المهندسين والمقاولين وأصحاب المشاريع وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال من لبنان والمنطقة.
 
جديد PROJECT LEBANON لهذا العام
 
ينظم المعرض في نسخته الرابعة والعشرين سلسلة ورش عمل يومية تهدف لدعم المهتمين بقطاعي البناء والطاقة وطلاب الهندسة، من خلال برنامج يضم مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتيح للمشاركين اكتساب خبرات قيمة من اخصائيين دوليين في مجالات الهندسة المعمارية والطاقة والتصميم الداخلي والصحة والسلامة البيئية وغيرها من المجالات.
 
علاوة على ذلك، يعيد  Project Lebanonاطلاق مؤتمر الاستدامة البيئية ECORIENT  الذي ينظم برعاية وزيرة الطاقة ندى البستاني في ١٩ و٢٠ حزيران تحت عنوان: الإدارة المستدامة للطاقة والبيئة ، وهو يشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين والمهندسين وكبار الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه ومعالجتها والمباني الخضراء وملفات ببيئة اخرى  .
 
لمزيد من المعلومات حول المعرض، تفضل بزيارة  www.projectlebanon.com
 
 
مجموعةIFP 
 
تعد "الشركة الدولية للمعارض "IFP Group" من أكبر منظمي الفاعليات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط، وهي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال تعود الى أكثر من ٣٥ عاما تمكنت خلالها من إرساء تعاون استراتيجي مع حكومات العديد من دول المنطقة والشركات الدولية والاتحادات التجارية.
 كما نجحت الشركة في تنظيم أكثر من ٢٠٠ مؤتمر ومعرض دولي، ما جعلها منطلقا واساسا لتعاون الشركات المحلية والأجنبية التي تعنى بقطاعي الاعمال والتجارة، وهي تسعى حاليا الى جذب المزيد من المستثمرين وصناع القرار حول العالم. 
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