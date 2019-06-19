بالصور - لبنان في قلب أميركا..!

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نشر سفير لبنان في اميركا غابريال عيسى عير صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشور أعلن فيه عن غرس شجرة أرز في في الوسط الجغرافي للولايات المتحدة وكتب:

‎تنتشر فروعنا في الخارج في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في لبنان، بولاية كنساس، على بعد حوالي ١٠,٠٠٠ كم من جمهورية لبنان.

إن ما بدأ في رحلة صيد مع أجوَد الهاشم وجوزيف نوفل وأصدقائهم، أدى إلى اكتشافهم لافتة كتب عليها "Lebanon KS". قادهم فضولهم الى اتباع الإشارات حتى وصلوا في نهاية المطاف الى كنيسة صغيرة في بلدة لبنان كنساس تماماً في وسط أميركا حيث وجد أجوَد، في لحظة من الصدفة، أن الكتاب المقدس مفتوح على صفحة تحتوي على إحدى المقاطع التي تشير إلى أرز لبنان الشهير. ترك أجوَد مذكرة لمجلس البلدة الذي اتصل به لاحقاً مرحباً بفكرة غرس أرزة من لبنان في بلدتهم المعترف بها رسمياً انها الوسط الجغرافي للولايات المتحدة الأميركية.

ليس سراً أن المغتربين اللبنانيين، أينما غرسوا جذورهم، قد رعوا الأرض التي استقروا عليها. وانطلاقًا من هذه الروح روح الأخوّة والمُثل المشتركة والتطلع لمستقبل أكثر إشراقًا -- توجه السفير غبريال عيسى إلى قلب أميركا وزرع شجرة أرز من لبنان في الوسط الجغرافي للولايات المتحدة.

إن قوة روابطنا، من لبنان كانساس إلى بيروت، لا يمكن أن تجد رمزًا أكبر من الإرث الدائم للأرزة اللبنانية. شكرا لاستضافتكم ولرعايتكم: رئيس البلدية ريك شابلن؛ السناتور جيري موران؛ السناتور بات روبرتس؛ عضو الكونغرس روجر مارشال؛ سناتور ولاية كانساس إيلين باورز؛ نائب ولاية كانساس تروي وايماستر؛ مفوضو مقاطعة سميث: روجر ألين، آرت بيفورت، توماس جايمس.

ومرة أخرى شكر إضافي لـ "أصدقاء الأرز": جوزيف نوفل ، أجوَد عماد الهاشم، قيصر معكر، جورج نادر، شربل نادر، روجيه حرب، جورج معلوف، وشعب لبنان كانساس الرائع والمضياف.