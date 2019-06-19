تحذير إسرائيلي لحزب الله

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وجّه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تحذيراً إلى «حزب الله» من مغبة فرض الأجندة الإيرانية على لبنان، كذلك حذّر الحكومة اللبنانية من «مغبة استخدام الأراضي اللبنانية قاعدة لشن هجمات على إسرائيل».



وقال ريفلين خلال مراسم تأبينية أقيمت أمس على أرواح قتلى حرب لبنان الأولى، «إن إسرائيل لن تقف مكتوفة بل ستتحرّك وستعمل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنيها».



وكانت صحيفة «هآرتس»، قالت «إنّ مسؤولين من لبنان وإسرائيل يعملون بهدوء على منع نشوء حرب جديدة في الشمال، حيث نجح المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، بعد مرور عقد من الجهود الأميركية، في إقناع البلدين بترسيم الحدود البحرية بإشراف الولايات المتحدة.