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نيبينزيا: إدلب يجب أن تعود لسيطرة الحكومة ...

19
JUNE
2019
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العمليات، التي ينفذها الجيش السوري في إدلب ضرورة، مشيرا إلى أن الاتفاق الروسي التركي حول المنطقة يطبق بشكل تام.

 

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن "الاتفاق الروسي التركي حول منطقة إدلب يطبق بشكل تام"، مشددا على أنه لا يمنع محاربة الإرهاب، فيما أشار إلى أن عمليات الجيش السوري تقتضيها الضرورة.

 

وأوضح المندوب الروسي أن الإرهابيين في منطقة إدلب يواصلون استهداف المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم، التي تتمركز فيها القوات الروسية.

 

وتعهد نيبينزيا بألا تتسامح بلاده مع هذا الأمر، موضحا أن روسيا وتركيا ترفضان غض الطرف عن هجمات الإرهابيين، فيما اعتبر أن منصة أستانا هي عملية فعالة واحدة لتسوية الأزمة السورية، مؤكدا عزم الجانب الروسي استمرار الالتزام بالاتفاق مع أنقرة.

 

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الغربية تسعى من خلال منبر مجلس الأمن إلى تقديم صورة مشوهة للأحداث التي تحصل في إدلب.

 

كما أكد مندوب روسيا أن "السيطرة على إدلب يجب أن تعود للحكومة السورية"، لافتا إلى ضرورة القضاء على الإرهابيين في المنطقة لمنع انتشارهم إلى الأراضي الأخرى.

روسيا اليوم
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