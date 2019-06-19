كنعان: نعمل بروحية المحافظة على سقف العجز ونطمح لانهاء دراسة الموازنة نهاية الشهر الجاري

A + A -

تحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "الجمهورية" عن انقسام في الرأي حول مجموعة من المواد، ابرزها البنود المتعلقة بتقاعد العسكريين وتجميد الاحالة الى التقاعد ٣ سنوات، وفرض ضريبة ال٣٪؜ على المتقاعدين، واكد "انتظار نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة ووزيري المال والدفاع والصيغة التي سيطرحونها اليوم على اللجنة للبت بهذه البنود".

كذلك تحدث كنعان عن "بعض البنود المحرجة، وتحديداً تلك المتعلقة بتأمين الايرادات"، وكشف "عن احتواء هذه الأزمة عبر الطلب من وزير المال بالتعاون مع وزير الاقتصاد والنواب المعنيين للخروج بصيغة بديلة ترضي الجميع، وتحافظ في المقابل على السقف الذي امنته ضريبة ال٢٪؜ على المستوردات".

وعن الآلية التي تتبعها اللجنة لانجاز درس مشروع الموازنة، اكد كنعان العمل "بروحية المحافظة على سقف العجز الذي وصلت اليه الحكومة مع تعديل بعض الأمور الاساسية للوصول الى اصلاح حقيقي وفعلي مطلوب محلياً ودولياً. على امل ان تعيد هذه الرقابة المتشددة ثقة المستثمر والمجتمعات الدولية بلبنان بعد ان شوّهت الحكومات المتعاقبة صورته وتحوّل رمزاً لعدم الالتزام بتعهداته الاصلاحية".

وعن المدَة المتوقعة لانتهاء اللجنة دراسة الموازنة، لفت كنعان الى انه "يطمح لانهائها نهاية الشهر الجاري، فالعمل مستمر صباحاً ومساءً لكن الأولوية بالنسبة الينا هي اخضاع كل بند من بنود الموازنة للرقابة المتشددة بلا استثناء".