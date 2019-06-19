عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 تموز 2019

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الأخبار: الحريري يتمسّك بركود الاقتصاد!

اشتباك بين وزيري الدفاع والمال في مجلس النواب

تعديل مخطّط الكسّارات: طبخة بحص حكومية!



البناء: توتر تركي روسي في إدلب... وروسيا تبدأ التحضير لمبادرة حول الاتفاق النووي ووضع الخليج

موسكو تدعو لبنان لحوار مع سورية إذا كان جدياً في قضية النازحين

جنبلاط وجعجع يفتحان النار على تفاهم الحريري باسيل... والمجلس الدستوريّ قريباً



اللواء: «البلياردو» يُخطِئ الحكومة: الأولوية لتسوية الموازنة!

جنبلاط حانق من «صفقة الذل والإستسلام» اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات



النهار: تحذير الحريري واعتراض جعجع وجنبلاط: التسوية المفكَّكة

الجمهورية: جنبلاط وجعجع يعارضان الممارسات

الديار: اهتمام روسي استثنائي في حل ملف النازحين: هل يضيّع لبنان هذه الفرصة؟

خيار العهد والثنائي الشيعي: الاستمرار بحكومة يترأسها سعد الحريري

التقدمي الاشتراكي: الاداء الحكومي غير واضح والوطني الحر: لا احادية عند الدروز

? l'orient le jour: Où peut-on nager sans crainte, au Liban, cet été



the daily star: Hariri urges parties to defend budget