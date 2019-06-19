أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 تموز 2019

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الأخبار: علم وخبر

إخبار ريفي إلى الأمن العام

أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الإخبار الذي تقدّمت به مجموعة من المحامين بحقّ الطبيب اللبناني - الأوسترالي جمال ريفي (شقيق الوزير السابق أشرف ريفي)، على المديرية العامة للأمن العام، من أجل إجراء التحقيقات في الموضوع. وكان المحامون قد قدموا إخباراً بحق ريفي، بعد إقراره في مقابلة مع «الأخبار» (راجع عدد ١٨ أيار) أنه دخل الأراضي المحتلة، من الأردن، وذلك في إطار عمله مع «مشروع روزانا» الذي يستغل الطبّ من أجل تمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وقد اعتبر المحامون في إخبارهم أنّ ريفي ارتكب «جرم الاتصال مع العدو... وقد دققنا بمشروع روزانا وتأكدنا أنه يسعى إلى بناء نوع من الصداقة بين إسرائيل وجيرانها».



استقالتان من مجلس أمناء «الكسليك»

استقال اثنان من الأعضاء الـ22 لمجلس أمناء جامعة الروح القدس - الكسليك، «احتجاجاً على عدم احترام الأصول في تعيين رئيس الجامعة الجديد الأب طلال الهاشم (عُيّن في 14 حزيران، بعد استقالة الرئيس السابق الأب البروفيسور جورج حبيقة)، واعتراضاً منهما على هوية الشخص المختار»، بحسب المصادر. فمن شروط اختيار الرئيس، كما يرد على الموقع الرسمي للجامعة، أن «يوافق مجلس الأمناء على الاسم المقترح عليهم، بالتصويت الأكثري». إعلان «الروح القدس» عن رئيسها الجديد، أشار إلى أنّ تعيين الهاشم حصل «بعد موافقة مجلس الأمناء، مستشار الجامعة، والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام نعمة الله الهاشم».

مساءلة بسبب طرد نازحين

يتعرّض أحد رؤساء البلديات في قضاء البترون، وهو موظف في إحدى السفارات الغربية، لمساءلة قانونية في مكان عمله، بشبهة «انتهاك حقوق الإنسان». سبب المساءلة أن الرئيس متهم بطرد نازحين سوريين من أماكن سكنهم، ورمي ممتلكاتهم.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ حالة إحباط تسود القيادتين السعودية والإماراتية من الموقف الأميركي الذي حسم لصالح عدم الردّ على أيّ استهداف لمنشآت حيوية في البلدين ولا حتى على ايّ تهديد للملاحة النفطية في الخليج وحصر الردّ بحال استهداف القوات الأميركية، وأضافت المصادر انّ مسؤولي السعودية والامارات بدأوا بإرسال الرسائل الودية إلى إيران تحت عنوان عدم الرغبة بالتصعيد وتشجيع المسؤولين العُمانيين والكويتيين على الحفاظ على العلاقات مع إيران بعدما كان البلدان يلقيان اللوم على مواقفهما المرنة تجاه إيران…



اللواء: أسرار

لغز

تتحدث بعض الدوائر عن صفقة تجنيس جديدة، يجري التحضير لها بعيداً عن الأنظار؟



غمز

وصف أحد النواب في لجنة المال النقاشات بأنها تأهب طوال الوقت على «طريقة الديوك»!



همس

قللت أوساط لبنانية من زيارة موفد دولة كبرى، ولم ترَ ربطاً للزيارة بمهمة وسيط من دولة كبرى منافسة.

الجمهورية: أسرار

إجتماعات

لاحظت أوساط سياسية أن أحد الإجتماعات الذي استمر طويلاً بين مسؤول ووزير بارز إستغيَب رئيس حزب عمّا جرت مناقشته.

أزمة

لفتت أوساط متابعة لتغريدات شخصية سياسية بارزة إلى أنه سيقع في أزمة مع أكثر من جهة بسبب هذه التغريدات.

مهاجمة

يعمد وزير سابق إلى تجنيد أشخاص لمهاجمة وزير حالي وتشويه صورته للقول أنه كان الأفضل أثناء تولّيه الوزارة.



