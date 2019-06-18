دورية اسرائيلية معادية اجتازت السياج التقني في خراج ميس الجبل

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنبة للاعلام" في مرجعيون الين سمعان عن اجتياز دورية تابعة لقوات العدو الاسرائيلي برفقة كلب السياج التقني الفاصل بين الأراضي اللبنانية الفلسطينية المحتلة والتفتيش في محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، لمدة نصف ساعة تقريبا ثم غادرت الى داخل الاراضي المحتلة، يقابله في الجهة المقابلة انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمتابعة ومراقبة اعمال العدو.



كما سجل تحليق لمروحيتين للعدو فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة مقابل بلدة ميس وتمركز لثلاث آليات عسكرية في محلة المنارة.