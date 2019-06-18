وزير التربية يرفض السماح لطالبة تعاني من شلل نصفي بإجراء الإمتحان في الطابق الأرضي لأنه غير مجهز بكاميرات

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كتب الاعلامي في قناة “المنار” سامر حاج علي عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “قلتولنا انو وزير التربية عم يشتغل نظام وقانون !! صح.. بس تعو لخبركم هالقصة

طالبة جنوبية تعاني من شلل نصفي تقدم ذووها وإدارة مدرستها بطلب خاص لهذه الحالات لمراعاتها (من حيث المكان) في مكان تقديم الإمتحان الرسمي وضمن الفترة الزمنية المحددة..

اليوم توجهت إلى المركز المعتمد للتقدم للإمتحان فكانت المفاجأة..

المركز غير مجهز لاستقبال الفتاة التي لا يمكنها الصعود عبر السلالم، مكانها المخصص لها كان في الطابق الدراسي الثاني (الثالث فعلياً)، رفضت رئيسة المركز أن تسمح لها بإجراء الإمتحان تحت رقابة في الطابق الأرضي بعد اتصال بالوزير لأن المكان غير مجهز بكاميرات..

أفيدونا أفادكم الله.. أين احترام القانون من قبل الوزارة التي يجب أن تلتزم بما ألزمت به نفسها”.

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