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بالفيديو – إعلامي لبناني يذهل الجميع بما فعله من أجل ملكة الجمال قبل وفاتها بالسرطان...

18
JUNE
2019
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للإعلامي اللبناني وسام بريدي ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة الراحلة ميشيل حجل.

وظهرا في المقطع المصور خلال بث مباشر بينهما فيما كانت الأخيرة ترقد في المستشفى. وأشار الإعلامي إلى أنه يمتلك مطعماً وأن كل ما سيتم بيعه يوم الأحد سيعود ريعه لعلاجها. وتوجهت إليه حجل بالشكر.

كذلك نشر بريدي صورة لها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مع التعليق: "ستكون هذه الكلمات أمنيتها إلى أهلها ومحبيها "لا تبكوا إذا كنتم تحبونني فالموت لا شيء أنا ما أزال أنا وأنتم أنتم. نادوني باسمي وحدثوني كما كنتم تفعلون واستمروا بالضحك على ما كان يضحكنا، ابتسموا، فكروا في وصلوا معي. ليلفظ اسمي كما في السابق من دون كآبة فالحياة ما تزال إياها لست بعيدة عنكم وانما في الجهة الأخرى من الطريق.نحن لا نموت بل ندخل الحياة. منحبك".

ويذكر أن وفاة ميشيل أعلنت مؤخراً وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل. وهي جاءت بعد صراع طويل عاشتهمع مرض السرطان لسنوات تخللتها مرحلة شفاء قبل أن يعاود المرض مهاجمتها.

وعلى الإثر نعاها الكثير من المتابعين وخصوصاً النجوم وأبرزهم الفنانة إليسا التي وجهت إليها عبر حسابها على "تويتر" رسالة مؤثرة جاء فيها: "إنتِ بطلة بعيون الكل. الله يرحمك يمكن الله ريّحك من عذاباتك. الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك. الله يرحمك يا ميشيل".

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

المصدر: لها

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