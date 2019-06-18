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التجمع من أجل لبنان في فرنسا يقيم عشائه السنوي بحضور جريصاتي وابي رميا ويكرّم السيد دانيال روندو عضو الأكاديمية الفرنسية

18
JUNE
2019
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أحيا التجمع من أجل لبنان RPL (التيار الوطني الحر في فرنسا) عشاءه السنوي في باريس بحضور ضيف الشرف عضو تكتل لبنان القوي، وزير البيئة السيّد فادي جريصاتي.
و قد حضر العشاء سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، النائب سيمون أبي رميا, سفير فرنسا السابق لدى الأونيسكو و عضو الأكاديمية الفرنسية السيد دانيال روندو، و عمدة مقاطعة باريس ١٥ السيد فيليب غوجون. كما حضر عن التيار الوطني الحر مساعد المنسق العام لقطاع الانتشار رالف معكرون، ممثل اوروبا في المجلس الوطني فادي الشيخ ومنسق لجنة المال المركزية رفيق حداد. وشارك ممثلو الطوائف وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة اللبنانية وممثلو الأحزاب و الجمعيات اللبنانية في فرنسا بالاضافة الى صحافيين وأبناء الجالية البنانية التي غصت بهم الصالة.

وقد تخلل العشاء تكريم الكاتب والصحافي “Daniel Rondeau” وللسفير الفرنسي السابق في لبنان رينيه ألّا.
وكانت كلمة للنائب أبي رميا ذكر فيها بان المكرّم هو صديق قديم للبنان وقد عمل جاهدا للمساهمة في تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال فيه وقال:"دانيال روندو ليس فقط صديق شخصي للرئيس العماد ميشال عون بل انه صديق شخصي للبنان"، واضاف "عندما إستقال بعض اللبنانين من مهامهم في تحرير بلدهم ومن اجل استرجاع سيادته واستقلاله وجدنا فرنسيون اوفياء لهذه القضية شكلوا نموذجا يمكن الاحتذاء به لمحبتهم للبنان، وعلى رأسهم دانيال روندو الذي آمن بان لبنان سيعود حرأً لا محالة".
وتابع أبي رميا: "دانيال روندو الذي الف كتاب “Chronique du Liban Rebelle” والذي ترجمه اللبنانيون ايام النضال وقاموا بتوزيعه، وهو شانه شان كثير من اللبنانين الذين منعوا من العودة الى لبنان بسبب نضالهم من اجل الحرية والسيادة والاستقلال.
وختم أبي رميا مهنئا الكاتب على انتخابه عضوا في الاكاديمية الفرنسية معتبرا انه مع إنتخاب روندو أصبح للبنان سفيرا في الاكاديمية الفرنسة وأن الرئيس عون الشعب البناني يمتلكان محبة خاصة له.

كما شكر الوزير فادي جريصاتي الدولة الفرنسية لاستقبالها اللبنانيين ووقوفها الى جانب لبنان والصحافي روندو وقدم له الدرع التكريمي بإسم التجمع من اجل لبنان.

وكانت كلمة للسيد دانيل روندو شكر فيها التجمع من اجل لبنان لتكريمه و عبّر عن فخره لوقوفه مع الجنرال عون و مع الشعب اللبناني و تحدث عن علاقته مع لبنان التي بدأت سنة ١٩٨٩ حين سمع خطاب الجنرال عون، رئيس الوزراء آنذاك، يطالب بالحرية والسيادة و الإستقلال لشعبه فقرّر السفر الى لبنان للقاء هذا القائد المتمرّد. و تكلم عن الدعم الذي قدّمه له و للشعب اللبناني من موقعه ككاتب و مفكّر فرنسي و الوقع الذي احرزه كتابه "و قائع لبنان المتمرد" (Chronique du Liban rebelle) على الشعب اللبناني و خاصة على الجيل الناشئ الذي التقاه في لبنان بعد عودة الجنرال سنة ٢٠٠٥.

وفي كلمة له اعتبر الوزير فادي جريصاتي ان الوضع البيئي هو نتيجة اخطاء تراكمية منذ عشرات السنين وان التحدي هو إقناع السياسيين ان البيئة ليست طرفا وإنما هي اولوية للجميع وأنها أساسية للقطاع الزراعي والسياحي ولصحة المواطنين.
وأكد جريصاتي التزامه عدم الرضوخ للضغوط والذهاب إلى النهاية في موضوع الكسارات والنفايات. ونبه انه كلما اشتدت الحملات والإشاعات والافتراءات ضد التيار والوزارة فذلك يؤكد انه على السكة الصحيحة.
ولفت جريصاتي انه جال على معامل لمعالجة النفايات في فرنسا وحيا الطاقات اللبنانية الموجودة في اهم الشركات المعنية.
وبما يتعلق بالانتشار شدد جريصاتي انه هدفه هو ومعالي الوزير باسيل لم يكن يوما فقط دعوة المنتشرين للاستثمار في لبنان إنما جعل قلب المنتشر يدق على نبض لبنان وان يفعلوا ما بوسعهم لإعادة ثقة المنتشرين بالوطن.
وأخيرا كرر الوزير جريصاتي أمنيته ان تكون البيئة جامعة للجميع وأنه مشروعه لكل اللبنانيين وان إيمانه كبير للارتقاء بالبيئة إلى ما يجب ان تكون عليه.

وألقى رئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا الدكتور أنطوان شديد كلمة ترحيبية بالوزير جريصاتي مثنياً على نشاطه الحيوي و على دوره الفعال في كسر الجمود المزمن في وزارة البيئة و مؤكداً بأن هذا ليس مستغرباً من رجل تتلمذ في مدرسة العماد عون، ناضل و يناضل مع الوزير جبران باسيل في تكتل لبنان القوي. و شدّد على أن الجالية اللبنانية في فرنسا، و من جراء تأثرها بالمشاكل البيئية في وطنها الأمّ، تحيّي و تشجّع الوزير جريصاتي للمضي قدماً في عملية تنظيف الشواطئ و الأماكن العامة، منع الكسّارات و المرامل العشوائية و إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة مشكلة النفايات. و أكّد أنه و مهما كانت الصعوبات فكلّنا ثقة بأن الوزير جريصاتي و كافة أعضاء تكتل لبنان القوي، و من خلال مواكبة فخامة رئيس الجمهورية و دعمه في عملية بناء الدولة و تحقيق الإنتاجية على كافة المستويات و منها البيئية، سيعيدون لوطن الأرز بريقه و رونقه و يحافظون عليه ليبقى جنة الله على الأرض.

واعتبر منسق منطقة اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي انه ولو كان تيارنا قد كبر وان كان تمثيلنا قد صحح وأصبحنا التكتل الاول في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وان كان مؤسس التيار اصبح رئيس الجمهورية وان كان رئيس التيار حديث البلد الوحيد وشاغل الناس وان كان التيار اصبح مؤسسة فذلك لا يعني ان استراتيجيتنا تغيرت ! واكد "اننا ولدنا حالة عونية وكنا حالة شعبية ولا نزال طاقة شبابية ويجب ان نبقى على نَفَس النضال وروحية التطوع هي الاساس" وبذلك اصبح للتيار مناضلين وزراء ورجال أعمال بارعين متفوقين وزراء واختصاصيين وزراء. "ومنكم لم يعرف الوزير فادي جريصاتي مسبقا لكن حركته الديناميكية وقربه من الأرض ومن رآه بالأمس واليوم وكل يوم يجول من مكان الى آخر لمصلحة لبنان...ويوم شاهدناه مؤخرا بشجاعة رائعة يواجه مافيا الكسارات ويصرخ في وجه احد المخالفين - لم نتفاجأ بذلك الغضب المقدس". فمن يملك محبة الناس ليكون وزيرا على وزارة نعتبرها أساسية ومن كان ابن زحلة ومن لديه همة فادي جريصاتي وثقة الوزير جبران باسيل وجبلة الرئيس ميشال عون لا يمكن الا ان ينقل البيئة من مكان الى آخر...ويجعلها وزارة سيادية."

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