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عطالله: حقوق الناس لا تحتمل الدخول في بازارات السياسة والنكايات

18
JUNE
2019
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله في حديث لـ"المدى"، أن لا خلاف مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ولكن رغم التسوية لا يمكن ان نكون نسخة طبق الاصل عن بعضنا، والجزء الاكبر من سوء التفاهم نابع من موقف بعض المتضررين من داخل تيار المستقبل وخارجه، ولكن التسوية ثابتة والجميع متمسك بها"، مشيراً الى أن "الاتفاق مع أي من الاطراف الداخلية لم يكن يوماً بُغية تطويق طرف ثالث، والتيار يعمل على توسيع مروحة الاتفاقات ومنفتح على الجميع".

واعتبر عطالله أن "حقوق الناس لا تحتمل الدخول في بازارات السياسة والنكايات، بل يجب ان تكون أولوية يتفق عليها الجميع لخدمة الشعب".

وعن المصالحة مع القوات، قال إنها "مُبرمة ولا تراجع عنها على المستوى الشعبي، ولكن على المستوى السياسي تعترضها عدة عراقيل لان الاتفاق ليس تتويجاً لعلاقة جيدة بل تأسيساً لعلاقة نأمل ان تكون جيدة"، وقال "من المؤسف أن يحاول البعض تصوير ان هناك منطقة محظورة على طرف آخر، وانا لم اتوقع ان يكون التعاطي الرسمي بهذه الطريقة من نواب بشري".

وحول ملف التعيينات، أشار عطالله الى أنه "لم يُطرح بعد ولكن بدأ التداول به لأهميته، ومن الطبيعي ان يحاول الجميع طرح اسماء يعتبرها مؤهلة وكفوءة"، موضحاً أن "نقاشات الموازنة في لجنة المال والموازنة جدّية، ونأمل ان تكون مناقشات الهيئة العامة موضوعية وبعيدة عن الشعبوية لان لبنان بحاجة لاقرار الموازنة بأسرع وقت لان الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل".

وعن المبادرة الروسية في ملف النازحين، أكد عطاالله أنها "تستوجب تضامناً لبنانياً وموقفا داخلياً موحداً، والملف حيوي واساسي وتسييسه يُصيبه بالضرر".

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