جريصاتي - تكتل لبنان القوي: اكدنا متانة التفاهم مع تيار المستقبل لأنه أساس لمستقبل البلد

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شدد تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الأسبوعي، على متانة التفاهم مع تيار المستقبل معتبراً أن هذا التفاهم يُشكل أساساً لمستقبل البلد امنياً واقتصادياً ومالياً.

وقال عضو التكتل سليم جريصاتي بعد انتهاء الاجتماع: "عرض رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان خلال الاجتماع نشاط اللجنة في المدة الاخيرة وتبين أن اللجنة تعالج بجدية كبيرة مشروع الموازنة ونحن كتكتل ملتزمون بمشروع الموازنة الذي اقرته الحكومة"، موضحاً أن "الوضع الاقتصادي صعب ولا نملك ترف المغامرة بل تقع علينا جميعاً مسؤولية الانقاذ".

وأضاف جريصاتي: "اكدنا متانة التفاهم مع تيار المستقبل لأنه أساس لمستقبل البلد امنياً واقتصادياً ومالياً ولأنه يُشكل شبكة أمان للشعب وللوطن ولن نألو جهداً للحفاظ على هذا التفاهم".

وختم جريصاتي: "نأمل أن يكون تفعيل العمل الحكومي عنوان المرحلة المقبلة لا سيما أن ملفات كثيرة تنتظر الحسم ومنها الورقة السياسية لمعالجة النزوح السوري ومشروع موازنة 2020 وغيرها من القوانين".