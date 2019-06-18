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تضييق صحفي على خبر وفاة محمد مرسي!

18
JUNE
2019
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بمزيج من التجاهل والشماتة، تلقت وسائل الإعلام المصرية نبأ وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في جلسة محاكمته أمس الاثنين.


واكتفت الصحف المصرية الرئيسية بنشر خبر مقتضب للغاية في صفحة الحوادث أو إحدى الصفحات الداخلية، دون أن تشير إلى صفة مرسي باعتباره رئيسا مصريا.

وكان لافتا أن الصحف القومية الثلاث -الأهرام والأخبار والجمهورية- نشرت الخبر بعنوان واحد: "وفاة محمد مرسي بنوبة إغماء خلال محاكمته بقضية التخابر"، واكتفت في بقية الخبر بكلمات محدودة.

أما وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فاكتفت بخبر لا يتجاوز السطرين بعنوان: "النيابة تصرح بدفن جثة مرسي عقب انتهاء مهمة الطب الشرعي"، دون الإشارة أيضا إلى صفته كرئيس سابق للبلاد.

وفي برامج "التوك شو"، شن إعلاميون محسوبون على النظام الحالي هجوما حادا على الرئيس الراحل، واتهموه بالتجسس والقتل والإرهاب.

وفي المقابل، انتقد مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي تغطية الإعلام المصري لخبر وفاة مرسي، واتهموا هذه الصحف والفضائيات بالبعد عن المهنية وعدم مراعاة المشاعر الإنسانية.

وعلى موقع تويتر في مصر، تصدر وسم يتضمن انتقادا لاذعا لأحد الإعلاميين الذين هاجموا مرسي بعد وفاته.

وأمس أعلنت السلطات المصرية وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في جلسة محاكمته المعروفة باسم "قضية التخابر"، بعد أن سقط مغشيا عليه.

وسمحت السلطات فجر اليوم لأسرة مرسي فقط بدفنه، ومنعت حضور مشيعين آخرين أو صحفيين، كما رفضت طلب أسرته دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

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