جولة مفاجئة لرئيس التفتيش المركزي على مصلحة تسجيل السيارات

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قام رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على رأس فريق من التفتيش، بجولة تفتيشية مفاجئة على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، للاطلاع على سير التحقيقات فيها وكيفية اداء مستخدمي المصلحة لمهامهم انفاذا للنصوص الناظمة لعملهم، ولا سيما في ما خص العلاقة بينهم وبين المواطنين، كما جرى التدقيق في سلامة اجراءات المعاينة للسيارات والآليات المراد تسجيلها، فيما تولى فريق من المفتشين، بإشراف رئيس التفتيش المركزي، التحقيق مع عدد من مستخدمي المصلحة الذين سبق للفريق المذكور ان ضبط بعض المخالفات المرتكبة من قبلهم لا سيما في ما خص معاينة وتسجيل سيارات سياحية خلافا للاصول القانونية".



وترك حضور رئيس التفتيش المركزي الى مصلحة تسجيل السيارات ارتياحا لدى المواطنين من اصحاب العلاقة الذين لمسوا حضورا وفعالية للتفتيش المركزي في مقاربة الملفات المتعلقة بالفساد الاداري ومكافحتها تطبيقا للقانون وتأكيدا لدور التفتيش المركزي في تحقيق الاصلاح الاداري المنشود.