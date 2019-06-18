أرسلان: ذنب الرئيس وصهره أنهم لم يدخلوا في منظومة الفساد

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أن "التهجّم على رئيس البلاد وتشبيهه بتشابيه لا تليق إلا بقائلها تدل على المستوى المتدني في السياسة اللبنانية والتي أصبحت عبء على البلد، اذا كان ذنب الرئيس وصهره أنهم لم يدخلوا في منظومة الفساد فهذا وسام على صدرهم، وإذا كان ذنبهم بأنهم يطالبون بحقوق الدولة من ناهبيها فهذا أيضا شرف وليس ذلّة".



وأضاف قائلاً: "فلنرقى جميعاً الى مستوى يليق بالتخاطب بين السياسيين..، الخصومة بكبر وترفّع عن الصغائر كما التحالف ممكن أن تتحول الى نعمة بدلاً من أن تتحول الى نقمة على الشعب اذا وضعنا مصلحة الناس فوق كل اعتبار".