شقيقة ميشيل حجل توجّه لها رسالة مؤثرة

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وجهّت بولا حجل، شقيقة ميشيل حجل رسالة مؤثرة للأخيرة عبر حسابها الخاص على "فايسبوك"، فكتبت: "بكرا عرسك انكتبلك عمر جديد عمر طاهر متلك. بكرا و بعدو رح افقدلك وقت روح عند ماما مش رح لاقيكي ناطرتيني. مهما كبرتي رح تضلي بعيوني طفلة اللي بتركض لعندي بس تحس بالوحدة، وقت تفرح و وقت تزعل.

ومين غيري رح يحمل همك بهالعمر، ما انا سندك وانت قلبي وروحي انت عيني اللي بقشع فيا.عهد علي ابقى سندك و سند اختك و امك و بيك يا كل حياتي.

اختي حبيبتي، ضحكنا كتير وبكينا كتير وتعذبنا اكتر من كتير. ياما حكينا اسرار لبعض يا ما سهرنا وتحكيلي احلامك الزغيري.

كبرتي يا زغيري صرتي عروس والأبيض شو لابقلك وعريسك فوق ناطرك تيكمل فرحتك.

يسوع، انتبه عليا لأنها الروح.. اااااه يا قلبي".