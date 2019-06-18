living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شقيقة ميشيل حجل توجّه لها رسالة مؤثرة

18
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهّت بولا حجل، شقيقة ميشيل حجل رسالة مؤثرة للأخيرة عبر حسابها الخاص على "فايسبوك"، فكتبت: "بكرا عرسك انكتبلك عمر جديد عمر طاهر متلك. بكرا و بعدو رح افقدلك وقت روح عند ماما مش رح لاقيكي ناطرتيني. مهما كبرتي رح تضلي بعيوني طفلة اللي بتركض لعندي بس تحس بالوحدة، وقت تفرح و وقت تزعل.

 

ومين غيري رح يحمل همك بهالعمر، ما انا سندك وانت قلبي وروحي انت عيني اللي بقشع فيا.عهد علي ابقى سندك و سند اختك و امك و بيك يا كل حياتي.

 

اختي حبيبتي، ضحكنا كتير وبكينا كتير وتعذبنا اكتر من كتير. ياما حكينا اسرار لبعض يا ما سهرنا وتحكيلي احلامك الزغيري.

 

كبرتي يا زغيري صرتي عروس والأبيض شو لابقلك وعريسك فوق ناطرك تيكمل فرحتك.

 

يسوع، انتبه عليا لأنها الروح.. اااااه يا قلبي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout