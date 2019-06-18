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الوزير نقولا صحناوي: البلد من دون تعيينات لا يستطيع الاستمرار والوزير باسيل يتحدث بمسؤولية

18
JUNE
2019
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أمل النائب نقولا صحناوي في حديث لبرنامج الحدث عبر قناة الجديد ان تكون التعيينات قد انتهت في جلسة الخمس ساعات التي جمعت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لان البلد من دون تعيينات لا يستطيع الاستمرار.
 
وأضاف صحناوي أن اجتماع الخمس ساعات كان اجتماع عمل تم التطرق في خلاله الى كل التفاصيل حيث اعيد إنعاش التفاهم بين الفريقين وتم الاتفاق على تفعيل عمل الحكومة وحسم الملفات.
 
صحناوي أكد ان الوزير باسيل يتحدث بمسؤولية حول كل الملفات الداهمة ولا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين امام التلكؤ ومن الطبيعي ان تعلو النبرة.
هذا واعتبر أن ملف التعيينات هو جزء أساسي من المداولات لان التأخر يبطئ الانتظام العام وأشار الى أنه علينا الانتهاء من الملف محافظين على الشراكة والميثاقية حيث يجب اعتماد مبدأ الكفاءة وليس التعيين من باب المحاصصة إنما بهدف زيادة الإنتاجية.
 
ولفت صحناوي الى ان كل شباب وأحزاب لبنان لديهم كفاءات ولن يكون هناك اقصاء لاحد ولكن كل فريق يجب ان يحصل على حصته بحسب حجمه.
وفي موضوع النازحين السوريين أعلن صحناوي أن 99% من اللبنانيين وصلوا الى مرحلة الغضب من موضوع النازحين شارحاً ان الموضوع ليس طائفياً ونحن نتحرك من منطلق وطني بحت، وأضاف ان هناك مشكلة وجودية ويجب اعلان حالة طوارئ لان لبنان دفع كلفة باهظة في هذا الملف وقال إنه وبحسب أرقام البنك الدولي آلاف الوظائف يأخذها فلسطيني او سوري من الشباب اللبناني.
 
ورأى صحناوي أن تنظيم موضوع النازحين مع الجانب السوري لا يعني اننا نتدخل في الازمة الإقليمية وكلنا معنيين بهذا الملف للحفاظ على بلدنا ويجب التعاون لإيجاد الظروف الملائمة للعودة.
 
وعن اسقاط بند الفوميه ورخص السلاح اعتبر صحناوي ان هناك مقاربة لتشريعها حيث لا يجب، وقال:  برأيي لم يكن من الخطأ وضع رسوم على الفوميه ضمن ضوابط معينة فالاستحصال على الرخص يؤمن مداخيل جديدة للدولة.
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