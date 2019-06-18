في موسكو: منتدى الابتكارات الاجتماعية الثالث ينطلق غدا

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تستضيف العاصمة الروسية موسكو ايام19 20 21 حزيران منتدى الابتكارات الاجتماعية الثالث وهو منصة كبيرة لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة كما يقدم احدث التقنيات لتطوير خدمات عامة مبتكرة ويعرض أفضل الانشطة الاجتماعية التي تنفذها مناطق الاتحاد الروسي.



هذا العام ، سيتألف المنتدى من أكثر من 60 محاضرة عامة ولقاءات وجلسات تدريب ومناقشات، كذلك سيتحدث الخبراء الروس والدوليون عن أفضل الخدمات العامة والخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتطوير الوظيفي والشخصي.

خلال فترة المنتدى، سيتم افتتاح معرض تفاعلي ، حيث سيتم عرض المشاريع الاجتماعية الأكثر بروزًا وابتكارًا. سيتضمن البرنامج الثقافي عروضاً خيرية مع ممثلين مشهورين للأطفال وأولياء أمورهم.