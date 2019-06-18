living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لإيجاد بدائل عن شطب بعض بنود الموازنة... النائب إدكار طرابلسي: حذار سقوط هيكل الجامعة اللبنانية على الجميع ولحل آمن لنفايات العاصمة

18
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نوّه النائب الدكتور إدكار طرابلسي بالمناقشات الدائرة في لجنة المال والموازنة حول دراسة وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2019 تمهيدا لرفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها.
 
وابدى طرابلسي في الوقت عينه بعض الملاحظات وسيما ما يختص بشطب بعض المواد المتعلقة بعدد من الواردات وضرورة تأمين بدائل لا تمسّ بالموظفين وذوي الدخل المحدود، وفي الوقت عينه تساهم بتخفيض نسبة العجز.
 
النائب طرابلسي، وإذ نوّه بزيادة الرسوم على انشاء المقالع والكسارات وترخيصها، طالب بوضع غرامات عالية على اكثر من ١٢٠٠ كسارة ومقلع غير مرخصة استفاد اصحابها بملايين الدولارات، وشوّهت الطبيعة ودمرتها بشكل دائم، لا سيما وان خطرها ما زال مستمرا في ظل وجود "ستوكات" ضخمة لدى غالبية هذه المقالع تنتظر الإفراج عنها لبيعها.
 
وحذّر النائب طرابلسي، من جهة ثانية، من خطر كبير يهدد العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، وتساءل عما اذا كان ممكنا بعد تعويض الطلاب باستكمال سنتهم الجامعية.
 
وناشد طرابلسي في هذا الخصوص أساتذة الجامعة اللبنانية العودة بأسرع وقت عن إضرابهم، مع الاعتراف بما لهم من حقوق، مطالبا في الوقت عينه إبعاد السياسة عن أبواب الجامعة اللبنانية التي ما زالت صرحا تربويا جامعا لكل اللبنانيين.
 
على صعيد تربوي آخر، طالب النائب طرابلسي وزارة التربية والتعليم العالي بوضع حد نهائي لعمل مدارس تجارية غير مرخص لها تستغل الطلاب وترميهم ضحايا لفسادها، لا سيما وان الوزارة كانت قد حذّرت مرارا هذه المدارس بضرورة تصحيح أوضاعها.
 
وأثنى في الوقت نفسه على محاولات وزارة التربية ضبط محاولات الغش وسير الامتحانات الرسمية على أفضل شكل.
 
وعن الكلام المتزايد حول الحلول الممكنة لأزمة النفايات في بيروت، نبّه النائب طرابلسي من خطر اعتماد خيارات غير آمنة للبيئة وقاتلة للبشر بكل ما للكلمة من معنى، مشددا على ضرورة أن تكون الحلول على اختلافها بعيدة عن مدخل العاصمة الشمالي الذي عانى الأمرين لعقود جراء مطامر النفايات والمسالخ وغيرها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout