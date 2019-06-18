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الغريب: لا خطة «منزلة»

18
JUNE
2019
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عشية وصول المبعوث الرئاسي الروسي لسوريا الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين الى بيروت اليوم في زيارة تستمر يومين هدفها الرئيسي بحث ملف اعادة النازحين السوريين، اكد وزير شؤون النازحين «للديار» عدم رغبته في طرح خطة اعادة النازحين السوريين التي اعدها عبر وسائل الاعلام قبل طرحها على رئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء، لكنه شدد على ان ما اعده في هذا الشان «مسودة» خطة خاضعة للنقاش والتعديل، وليست شيئا منزلا، وفي الاصل كان الرئيس الحريري ايجابيا في مقاربة هذا الملف، مشيرا انه لديه كامل الثقة برئيس الحكومة ووطنيته في مقاربة هذا الملف...

 

ولفت الغريب الى ان الخطوط العامة للخطة بعيدا جدا عما يسميه البعض «عنصرية» وهي تتوافق مع القوانين اللبنانية وتطرح كيفية مقاربة ملف النزوح في لبنان، وتضع آلية لكيفية التعاون مع الهيئات والجمعيات الدولية، وكذلك تعامل الحكومة مع المجتمع الدولي، والدولة السورية لحل مشكلة النزوح السوري..

ماذا يحمل الوفد الروسي؟

ونفى الوزير الغريب وجود معلومات مسبقة حيال ما يحمله الوفد الروسي الى بيروت، ولفت الى انه ليس مقررا بعد حصول لقاء بينه وبين الوفد، لكنه شدد على ان الحكومة اللبنانية قد رحبت في بيانها الوزاري بالمبادرة الروسية..

 

ووفقا لاوساط مطلعة، سيحمل الوفد الروسي دعوة الى لبنان للمشاركة في مؤتمر آستانا الشهر المقبل بصفة مراقب، كون اللقاء سيناقش ملف النزوح، كما سيتم البحث في كيفية تفعيل المبادرة الروسية، خصوصا كيفية حل العوائق المادية والسياسية، ويرغب الروس ايضا في الحصول على اجابات واضحة حول دور لبنان المفترض في اعادة اعمار سوريا..

لا اجوبة لبنانية..!

وفي هذا الاطار، اشارت مصادر وزارية مطلعة الى ان بيروت لا تملك اي تصور متكامل ومتفق عليه حيال كيفية التعامل مع ملفي النزوح، واعادة اعمار سوريا، ولن يجد الوفد الروسي اي ايجابات واضحة حيال هذين الملفين، خصوصا ان الامر يحتاج الى قرار سياسي كبير بالتواصل مع الدولة السورية وهو امر غير متاح حتى اللحظة بسبب غياب التوافق الوطني ورفض رئيس الحكومة وفريق14 آذار، «بضغط» خارجي تقوده واشنطن والرياض، لمنع اتخاذ خطوات جريئة تتوافق مع المصلحة اللبنانية..

الديار
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