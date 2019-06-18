عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019

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الأخبار: قتيل الاستبداد

سقوط الضريبة على الاستيراد

عودة «مُحَرّر» من الإمارات... واعتقال لبناني جديد: ملف جورج عبدالله يتحرّك

اللواء: مصارحة الـ5 ساعات بين الحريري وباسيل تعوِّم التفاهمات والتعيينات

جعجع خلال ساعات إلى بيت الوسط.. ووفد من مجلس الشورى السعودي في بيروت اليوم

الجمهورية: الحريري- باسيل: التسوية أولا



النهار: "النهار" تحرز "كانّ ليونز" للإبداع

الديار: قلق من «مناورات» اسرائيلية في الترسيم ومراجعة للخطة الامنية في «الضاحية»

«صيانة» التسوية الرئاسية بين باسيل والحريري.. «والقوات» تخشى دفع الثمن !

الوفد الروسي ينتظر اجوبة لبنانية والغريب «للديار»: «خطة النزوح ليست منزلة وقابلة للتعديل»



البناء: واشنطن تفشل في تحقيق حشد دولي وراءها بوجه إيران كخطر على الأمن والسلم الدوليين

موسكو تدخل من بوابة عودة النازحين بعد خروج واشنطن من شباك الترسيم

الحريري وباسيل يجدّدان التسوية... بعدما حققت التعبئة أهدافها بشدّ العصب

l'orient le jour: La cohabitation entre Bassil et Hariri réanimée

the daily star: White smoke after Hariri-Bassil marathon talks