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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 حزيران 2019

18
JUNE
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية غربية إنّ تغييراً كبيراً أصاب البيئة الإقليمية المحيطة بالتجاذب الأميركي الإيراني خلال العقود الماضية، فالدول التي كانت نقاط ارتكاز لأيّ مواجهة مع إيران تحوّلت إلى دول ضاغطة للتفاهم مع إيران، وهذا هو حال العراق وتركيا وباكستان التي كان ايّ تحرك أميركي بوجه إيران يستطيع الرهان على مواقفها وقد صارت تصطف سياسياً وعملياً في مواجهة ايّ ضغوط أو عقوبات على إيران، وترفض السماح بتوريطها في أيّ مواجهة محتملة مع إيران…

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
ربط دبلوماسيون بين مطالبة دولة إقليمية بترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار، وبينها لبنان، ووصول وفد روسي إلى بيروت.


لغز
يشكو حليفان ينسقان، من أداء رسمي تجاههما، من دون معرفة أسباب هذا التحوّل؟


غمز
رغم أجواء التوتر بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، تناول الوزير الياس أبو صعب والنائب آلان عون طعام الغداء مع النائب طوني فرنجية.

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